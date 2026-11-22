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Kanada na MS juniorov bez McKennu, Toronto ho neuvoľní
Osemnásťročný McKenna okamžite po drafte naskočil do NHL, za Toronto odohral 25 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a nazbieral 14 bodov.
Autor TASR
Toronto 22. novembra (TASR) - Kanadská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Edmontone a Red Deer (26. decembra - 5. januára) musí zaobísť bez útočníka Gavina McKennu. Tohtoročnú draftovú jednotku na šampionát neuvoľní jeho tím NHL Toronto Maple Leafs. Informoval o tom web spotsnet.ca.
Maple Leafs po deviatich prehrách za sebou klesli na posledné miesto v Atlantickej divízii a podľa insajdera Elliotta Friedmana nemôžu riskovať a uvoľniť svoju mladú hviezdu.
Osemnásťročný McKenna okamžite po drafte naskočil do NHL, za Toronto odohral 25 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a nazbieral 14 bodov.
Kanada sa na juniorskom šampionáte predstaví v B-skupine proti Švajčiarsku, Lotyšsku, Nórsku a Česku. Súpermi Slovákov v A-skupine budú Švédi, Fíni, Američania a Nemci.
McKenna štartoval na MS do 20 rokov dvakrát, v minulej sezóne pomohol Kanade k bronzu, keď v siedmich zápasoch strelil 4 góly a pridal 10 asistencií.
Maple Leafs po deviatich prehrách za sebou klesli na posledné miesto v Atlantickej divízii a podľa insajdera Elliotta Friedmana nemôžu riskovať a uvoľniť svoju mladú hviezdu.
Osemnásťročný McKenna okamžite po drafte naskočil do NHL, za Toronto odohral 25 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a nazbieral 14 bodov.
Kanada sa na juniorskom šampionáte predstaví v B-skupine proti Švajčiarsku, Lotyšsku, Nórsku a Česku. Súpermi Slovákov v A-skupine budú Švédi, Fíni, Američania a Nemci.
McKenna štartoval na MS do 20 rokov dvakrát, v minulej sezóne pomohol Kanade k bronzu, keď v siedmich zápasoch strelil 4 góly a pridal 10 asistencií.