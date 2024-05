Kanada porazila Nórov a je na čele tabuľky

A-skupina:



Kanada - Nórsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 12. Tanev (Guhle, McCann), 23. Mangiapane (Byram, Oleksiak), 47. Cozens, 59. McCann (Daws) - 43. Solberg (E. Salsten, Steen). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Schrader (Nem.) - Hynek (ČR), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 16.418 divákov.



Kanada: Daws - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Dubois, Tavares, Hagel - Mangiapane, Cozens, Bunting - Bedard, Paul, Guenther - McCann, McBain, Tanev - Greig



Nórsko: Haukeland - Solberg, Johannesen, Hansen, Nörstebö, Kasastul, Krogdahl, Engebraten - Brandsegg-Nygard, Thoresen, Pettersen - Bakke Olsen, E. Salsten, Martinsen - Steen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Rönnild, H. Salsten, Olsen - Vesterheim



tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 3 1 0 0 20:10 11



2. Švajčiarsko 4 3 1 0 0 16:8 11



3. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9



4. Fínsko 4 2 0 1 1 14:5 7



-------------------------------------



5. Rakúsko 4 1 0 1 2 15:20 4



6. Nórsko 5 1 0 0 4 9:19 3



7. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3



-------------------------------------



8. V. Británia 3 0 0 0 3 2:15 0



Praha 16. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili vo štvrtkovom zápase A-skupiny MS v Prahe nad Nórskom 4:1 a sú na čele tabuľky o skóre pred Švajčiarmi. "v stretnutí dominovali a Nóri vyslali prvú strelu na bránku až v úvode tretej tretiny.Kanadu čaká v sobotu o 16.20 h šláger s Fínskom, Nórsko nastúpi o 24 hodín neskôr proti Rakúsku.Kanaďania počas celého priebehu strážila zápas a menšie problémy mala len v tretej tretine, no v ofenzíve nepredvádzala až taký dravý výkon. Aj zásluhou nórskeho brankára Haukelanda, ktorý prvýkrát inkasoval v 12. minúte z hokejky Taneva. Zámorskí hokejisti pridali druhý gól krátko po prvej prestávke vďaka Mangiapaneovi. Ich brankár Daws sa na druhej strane takmer nudil, keďže Nóri vystrelil prvýkrát na bránku až v úvode tretej tretiny. S prvým pokusom si poradil, no s druhým už nie a v 43. minúte tak znížil Solberg. Kanada však odpovedala v oslabení zásluhou Cozensa a minútu a pol pred koncom rozhodol do prázdnej bránky McCann - 4:1./zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/