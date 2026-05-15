Piatok 15. máj 2026
Kanada porazila Švédsko 5:3 v šlágri B-skupiny

Na snímke Albert Johansson (Švédsko), Evan Bouchard (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Kanada - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v piatok 15. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Fribourg 15. mája (TASR) - Hokejisti Kanady úspešne vstúpili do 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V otváracom zápase B-skupiny zdolali v šlágri vo Fribourgu výber Švédska 5:3. Rozhodujúci gól strelil v 44. minúte Connor Brown.

Zámorský výber odohrá svoj druhý zápas na turnaji v sobotu o 16.20 h proti Talianom, „Tre Kronor“ čaká v nedeľu v rovnakom čase severské derby s Dánskom.



MS v hokej 2026 - B-skupina /Fribourg/

Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Góly: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O'Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) – 29. Larsson (Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Schrader – Laguzov (obaja Nem.), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7500 divákov.

Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Scheifele, Celebrini, Crosby – Vilardi, Holloway, O'Reilly – Thomas, Cozens, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer

Švédsko: Hellberg – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Holmström, de La Rose – Petersson, Heineman, Sundqvist – Berglund, Silfverberg, Asplund




Vlažný úvod stretnutia netrval dlho, po 141 sekundách podnikli Kanaďania rýchly protiútok a Tavares zakončil presne - 1:0. Hra sa potom prelievala, ale nebezpečnejší bol zámorský výber. Napriek tomu sa však tešili Švédi, ale nie dlho, keďže Stenbergov gól neplatil pre hru so zdvihnutou hokejkou. Kanaďania potom udreli opäť, v ponechanej výhode im priniesol dvojgólový náskok O'Reilly. V druhej tretine však Švédi zlepšili pohyb, viac sa tlačili do ofenzívy a mali streleckú prevahu. Tú zužitkovali po strele Larssona, ktorý znížil. Onedlho zaslúžene vyrovnal Raymond, ale Kanada išla opäť do vedenia po zásahu Hollowaya. Ekholm však ešte v druhej tretine stihol vyrovnať. V treťom dejstve potešil javorové listy Brown, keď zužitkoval výbornú prihrávku Martoneho. To už mali hráči zámorského výberu opäť viac síl. Víťazstvo favorita napokon ešte poistil sedem minút pred koncom Cozens.
