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Kanada postúpila do semifinále Ligy národov CONCACAF
Kanada - Guatemala 4:1 (2:1).
Autor TASR
Toronto 17. novembra (TASR) - Futbalisti Kanady sa prebojovali do semifinále A-divízie Ligy národov zóny CONCACAF. V noci na utorok triumfovali v domácom prostredí v Toronte nad Guatemalou 4:1 a nadviazali na víťazstvo zo súperovho ihriska 3:2.
Liga národov CONCACAF - A-divízia, 2. zápas štvrťfinále:
Kanada - Guatemala 4:1 (2:1)
Góly: 45.+1 a 62. Oluwaseyi, 39. David (z 11 m), 53. Buchanan - 34. Santis
/prvý zápas: 3:2, postúpila Kanada/
Kanada - Guatemala 4:1 (2:1)
Góly: 45.+1 a 62. Oluwaseyi, 39. David (z 11 m), 53. Buchanan - 34. Santis
/prvý zápas: 3:2, postúpila Kanada/