VIDEO: Kanada postúpila do semifinále, zborná padla v predĺžení

MS 2021 štvrťfinále:



ROC (Rusko) - Kanada 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 35. Timkin (Orlov, Kamenev) - 46. Henrique (Brown, Comtois), 63. Mangiapane (Stecher). Rozhodovali: Björk, Nord (obaja Švéd.) – Hynek, Ondráček (obaja ČR), vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



ROC (Rusko): Bobrovskij - Zadorov, Nesterov, Gavrikov, Provorov, Zob, Orlov, Ožiganov - Grigorenko, Voronkov, Slepyšev - Burdasov, Karnauchov, Tolčinskij - Tarasenko, Morozov, Barabanov - Švec-Rogovoj, Kamenev, Timkin

Kanada: Kuemper - Stecher, Power, Walker, Ferraro, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - Pirri, Danforth, Paul - Foudy, Anderson-Dolan, Hagel

Riga 3. júna (TASR) - Hokejisti Kanady postúpili do semifinále MS v Rige. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zdolali Tím Ruského olympijského výboru (ROC) 2:1 po predĺžení. O postupe "javorových listov" rozhodol v 63. minúte útočník Andrew Mangiapane.Kanaďania sa v semifinále stretnú s tímom USA, druhú dvojicu tvoria Fínsko a Nemecko.V úvode zápasu boli aktívnejší ruskí hokejisti, no postupne sa do tempa dostali aj Kanaďania. Prvá tretina však nepriniesla veľa gólových príležitostí, dominovala skôr obojstranne dôsledná defenzíva a pozorní brankári. V 19. minúte sa k odrazenému puku dostal Tarasenko a hoci jeho pokus z ostrého uhla zamestnal brankára Kuempera, gól nepriniesol.Aj druhá tretina priniesla vyrovnaný hokej. Kanaďania mali v jej úvode presilovku, ruskí hráči však oslabenie zvládli bez väčších problémov. V polovici druhej časti prevzali iniciatívu Kanaďania, častejšie ohrozovali Bobrovského, no v 35. minúte inkasovali. Obranca Orlov ešte Kuempera blafákom neprekonal, no dezorientáciu kanadských hráčov následne využil Timkin, ktorý zblízka otvoril skóre - 1:0. Naďalej dominovali pozorné defenzívy a útočné snahy oboch tímov sa často skončili zblokovaním striel či finálnych prihrávok.Kanaďania sa dočkali vyrovnania v 45. minúte, keď Tarasenko sedel na trestnej lavici. Po prieniku Browna sa z predbránkového priestoru presadil pohotový Henrique - 1:1. Tímy sa nepúšťali do bezhlavého útočenia a keďže naďalej boli dominantné defenzívy oboch tímov, skóre sa už v tretej tretine nezmenilo.V 62. minúte nerozhodol Henrique, keď zblízka neprekonal ruského brankára a následne sa z úniku nepresadil Slepyšev. Krátko nato sa však vydarila ofenzívna akcia Kanaďanom, keď Stecher prihral nepokrytému Mangiapanemu, ktorý rozhodol o kanadskom postupe.