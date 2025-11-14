< sekcia Šport
Kanada remizovala v prípravnom stretnutí s Ekvádorom 0:0
Domáci, ktorí sú jednou z hostiteľských krajín budúcoročných MS, hrali od 6. minúty bez vylúčeného stredopoliara Aliho Ahmeda.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Kanadskí futbalisti remizovali v piatkovom prípravnom zápase s Ekvádorom 0:0. Domáci, ktorí sú jednou z hostiteľských krajín budúcoročných MS, hrali od 6. minúty bez vylúčeného stredopoliara Aliho Ahmeda.
sumár:
Kanada - Ekvádor 0:0
ČK: 6. Ahmed (Kanada)
