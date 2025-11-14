Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Šport

Kanada remizovala v prípravnom stretnutí s Ekvádorom 0:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Domáci, ktorí sú jednou z hostiteľských krajín budúcoročných MS, hrali od 6. minúty bez vylúčeného stredopoliara Aliho Ahmeda.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Kanadskí futbalisti remizovali v piatkovom prípravnom zápase s Ekvádorom 0:0. Domáci, ktorí sú jednou z hostiteľských krajín budúcoročných MS, hrali od 6. minúty bez vylúčeného stredopoliara Aliho Ahmeda.



sumár:

Kanada - Ekvádor 0:0

ČK: 6. Ahmed (Kanada)
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici