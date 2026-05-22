< sekcia Šport
Kanada si poradila so Slovinskom 3:1, favorit splnil úlohu
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 22. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v piatkovom zápase „slovenskej“ B-skupiny MS vo Fribourgu nad Slovinskom 3:1 a naďalej sú stopercentní. V tabuľke sú na čele so 14 bodmi a výrazne tak vykročili k postupu do štvrťfinále.
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku, Slovincov čaká už v sobotu ani nie 24 hodín po piatkovom dueli súboj s Dánskom o 12.20 h.
Zámorský výber mal zápas pod kontrolou, na bránku Slovinska vyslal 32 striel. Ich súper ohrozil bránku iba štrnásťkrát. Favorita poslal do vedenia obranca Mateychuk, po prestávke dal druhý gól Cozens. Prevahu Kanaďanov ešte potvrdil tretím gólom Finnie v tretej tretine. Slovinci už len skorigovali stav zásluhou Bohinca.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku, Slovincov čaká už v sobotu ani nie 24 hodín po piatkovom dueli súboj s Dánskom o 12.20 h.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinc (Goličič). Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Kaukokari – Niittyla (obaja Fín.) Jonsson (Švéd.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6209 divákov.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie
Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Jezovšek
Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinc (Goličič). Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Kaukokari – Niittyla (obaja Fín.) Jonsson (Švéd.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6209 divákov.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie
Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Jezovšek
Zámorský výber mal zápas pod kontrolou, na bránku Slovinska vyslal 32 striel. Ich súper ohrozil bránku iba štrnásťkrát. Favorita poslal do vedenia obranca Mateychuk, po prestávke dal druhý gól Cozens. Prevahu Kanaďanov ešte potvrdil tretím gólom Finnie v tretej tretine. Slovinci už len skorigovali stav zásluhou Bohinca.
tabuľka:
1. Kanada 5 4 1 0 0 23:10 14
2. SLOVENSKO 4 3 1 0 0 16:7 11
3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
4. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
------------------------------
5. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
6. Slovinsko 5 0 1 1 3 8:20 3
7. Dánsko 4 0 0 0 4 5:20 0
------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
1. Kanada 5 4 1 0 0 23:10 14
2. SLOVENSKO 4 3 1 0 0 16:7 11
3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
4. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
------------------------------
5. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
6. Slovinsko 5 0 1 1 3 8:20 3
7. Dánsko 4 0 0 0 4 5:20 0
------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /