Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
Kanada si poradila so Slovinskom 3:1, favorit splnil úlohu

Na snímke hráč Kanady John Tavares (vľavo) a hráč Slovinska Matic Török bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Kanada - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v piatok 22. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fribourg 22. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v piatkovom zápase „slovenskej“ B-skupiny MS vo Fribourgu nad Slovinskom 3:1 a naďalej sú stopercentní. V tabuľke sú na čele so 14 bodmi a výrazne tak vykročili k postupu do štvrťfinále.

Kanaďania nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 24. mája o 20.20 h proti Slovensku, Slovincov čaká už v sobotu ani nie 24 hodín po piatkovom dueli súboj s Dánskom o 12.20 h.



MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) – 59. Bohinc (Goličič). Rozhodcovia: Kohlmueller (Nem.), Kaukokari – Niittyla (obaja Fín.) Jonsson (Švéd.), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6209 divákov.

Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Finnie

Slovinsko: Us – Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Sitar, Kuralt – Langus, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Jezovšek



Zámorský výber mal zápas pod kontrolou, na bránku Slovinska vyslal 32 striel. Ich súper ohrozil bránku iba štrnásťkrát. Favorita poslal do vedenia obranca Mateychuk, po prestávke dal druhý gól Cozens. Prevahu Kanaďanov ešte potvrdil tretím gólom Finnie v tretej tretine. Slovinci už len skorigovali stav zásluhou Bohinca.



tabuľka:

1. Kanada 5 4 1 0 0 23:10 14

2. SLOVENSKO 4 3 1 0 0 16:7 11

3. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10

4. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7

------------------------------

5. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6

6. Slovinsko 5 0 1 1 3 8:20 3

7. Dánsko 4 0 0 0 4 5:20 0

------------------------------

8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0




/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
