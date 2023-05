Kanada zdolala Česko 3:1 a vo štvrťfinále ju čaká Fínsko

B-skupina:



Kanada - Česko 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly:

20. Krebs (Glass, Hunt),

45. Myers (Quinn, Laughton),

60. Crouse (Laughton) - 23. Kaut (Flek, Dvořák).



Rozhodovali: Ansons (Lot.), Štolc (Švaj.) - SYNEK (SR), Zunde (Lot.),

vylúčení: 2:2 na 2 min,

presilovky: 1:0,

oslabenia: 0:0, 6420 divákov.



Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone



Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán, Zbořil, Němeček - Kubalík, Sobotka, Červenka - Beránek, Černoch, Flek - Kaut, Zohorna, Smejkal - Lenc, Špaček, Voženílek - Chlapík

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 26:6 18 *



2. Kanada 7 4 1 1 1 25:11 15 *



3. Česko 7 4 0 1 2 22:16 13 *



4. SLOVENSKO 7 3 0 2 2 15:15 11



------------------------------------



5. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



6. Kazachstan 7 1 2 0 4 14:31 7



7. Nórsko 7 1 1 1 4 9:17 6



------------------------------------



8. Slovinsko 7 0 0 0 7 9:27 0 **



* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS

Riga 23. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v šlágri B-skupiny MS nad Českom 3:1 a postúpili z druhého miesta tabuľky "". Na štvrťfinále sa tak presunú do Tampere, kde sa stretnú s tretím tímom A-skupiny Fínskom.Česi figurujú priebežne na tretej priečke "", no o ich konečnom umiestnení rozhodne až večerný duel medzi istým víťazom skupiny Švajčiarskom a Lotyšskom. Ten je kľúčový aj pre Slovákov, ktorí potrebujú, aby domáci výber nezískal ani bod. Ak by Lotyši vyhrali za tri i dva body, predbehnú na treťom mieste Čechov.Kanaďania nastúpili do duelu úplne odlišne ako do predchádzajúceho s Nórskom a od úvodu hýrili aktivitou. V prvej tretine boli dominantní, Čechov prestrieľali vysoko 19:4, no dlho sa trápili s brankárom Vejmelkom, ktorý predviedol niekoľko výborných zákrokov. Kapituloval až v závere, keď si Kanaďania dobre rozostavili presilovkovú formáciu, Glass poslal krížny pas na Krebsa a ten otvoril skóre strelou do protipohybu z ľavého kruhu. Úvod druhého dejstva bol hektický a plný gólových šancí. Najprv sa po rýchlom brejku predviedol blafákom Kaut a vyrovnal, následne neuspel vo svojej druhej dobrej príležitosti Krebs a Zohorna netrafil odkrytú bránku. Všetko sa udialo v prvých troch minútach. Aj ďalej pokračoval rýchly a už vyrovnaný hokej. Česi zlepšili korčuľovanie i napádanie a kanadských bekov dostávali pod tlak. V 27. minúte mohli ísť do vedenia, ale Lenc trafil len do žŕdky. Na druhej strane zakiksoval Vejmelka, no pred odkrytou bránkou mu pomohli obrancovia. Neskóroval ani Kempný, keď v presilovke opečiatkoval žŕdku. Nerozhodné skóre zlomili Kanaďania v 45. minúte, Quinn prihral po buly bekovi Myersovi a ten namieril medzi Vejmelkove betóny - 2:1. V 48. minúte zasiahol Hunt do tváre Špačka čepeľou hokejky, no rozhodcovia si faul nevšimli, po čom sa útočník s krvavým šrámom na tvári poriadne hneval. Česi tak prišli o presilovku 2+2. V 50. minúte mohol rozhodnúť Fantilli, ale oba jeho pokusy chytil Vejmelka. Ďalšiu vysokú hokeju v Špačkovej tvári už arbitri postrehli, no Česi si ani v presilovke nedokázali vypracovať tlak. Duel mal veľmi kontroverzný záver, keď sa pri avizovanom ofsajde Čechov dotkol Černoch puku za súperovou bránkou, rozhodcovia však hru neprerušili, Kanada tak rozohrala akciu a Crouse dal gól do prázdnej bránky. Česi tak prišli o šancu na vyrovnanie.