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Kanada zdolala Česko 3:2 a je v semifinále, ďalej ide aj Fínsko

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Kanadská hráčka Rebecca Leslieová oslavuje po tom, ako strelila tretí gól v zápase štvrťfinále Kanada – Česko na MS v hokeji žien v dánskom Herningu 13. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Bez problémov postúpili fínske hráčky, ktoré zdolali Nemky vysoko 6:0.

Autor TASR
Herning 13. novembra (TASR) - Kanadské hokejistky postúpili do semifinále na majstrovstvách sveta v Dánsku. V piatkovom štvrťfinále sa však potrápili s českými reprezentantkami a zdolali ich tesne 3:2. Naopak, bez problémov postúpili fínske hráčky, ktoré zdolali Nemky vysoko 6:0.



MS žien v Dánsku

štvrťfinále:

Kanada - Česko 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Góly: 2. Fillierová, 5. Lesliová, 17. Fastová - 12. a 46. Kaltounková



Nemecko - Fínsko 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Góly: 14. Karvinenová, 17. Schalinová, 31. Vainikková, 51. Nieminenová, 51. Parkkonenová, 60. Holopainenová
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