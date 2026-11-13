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Kanada zdolala Česko 3:2 a je v semifinále, ďalej ide aj Fínsko
Bez problémov postúpili fínske hráčky, ktoré zdolali Nemky vysoko 6:0.
Autor TASR
Herning 13. novembra (TASR) - Kanadské hokejistky postúpili do semifinále na majstrovstvách sveta v Dánsku. V piatkovom štvrťfinále sa však potrápili s českými reprezentantkami a zdolali ich tesne 3:2. Naopak, bez problémov postúpili fínske hráčky, ktoré zdolali Nemky vysoko 6:0.
MS žien v Dánsku
štvrťfinále:
Kanada - Česko 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Góly: 2. Fillierová, 5. Lesliová, 17. Fastová - 12. a 46. Kaltounková
Nemecko - Fínsko 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Góly: 14. Karvinenová, 17. Schalinová, 31. Vainikková, 51. Nieminenová, 51. Parkkonenová, 60. Holopainenová
štvrťfinále:
Kanada - Česko 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Góly: 2. Fillierová, 5. Lesliová, 17. Fastová - 12. a 46. Kaltounková
Nemecko - Fínsko 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Góly: 14. Karvinenová, 17. Schalinová, 31. Vainikková, 51. Nieminenová, 51. Parkkonenová, 60. Holopainenová