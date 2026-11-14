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Kanada zdolala Guatemalu v 1. zápase štvrťfinále Ligy národov CONCACAF
Ešte pred gólmi sa už v piatej minúte zrejme opäť zranil kapitán Kanady Alphonso Davies.
Autor TASR
Guatemala City 14. novembra (TASR) - Futbalisti Kanady v noci na sobotu vyhrali v 1. zápase štvrťfinále A-divízie Ligy národov zóny CONCACAF na pôde Guatemaly 3:2. Zverenci Jesseho Marscha viedli už po prvom polčase 3:0. Odveta je na programe v noci na utorok 17. novembra v Toronte.
Ešte pred gólmi sa už v piatej minúte zrejme opäť zranil kapitán Kanady Alphonso Davies. Obranca Bayernu Mníchov, ktorý pre problémy so zadným stehenným svalom vynechal väčšinu tohtoročných MS, sa pošmykol vo vnútri vlastného pokutového územia. Vstal a pokúsil sa zablokovať strelu, potom však dal znamenie lavičke, aby pripravila striedanie.
Ešte pred gólmi sa už v piatej minúte zrejme opäť zranil kapitán Kanady Alphonso Davies. Obranca Bayernu Mníchov, ktorý pre problémy so zadným stehenným svalom vynechal väčšinu tohtoročných MS, sa pošmykol vo vnútri vlastného pokutového územia. Vstal a pokúsil sa zablokovať strelu, potom však dal znamenie lavičke, aby pripravila striedanie.
Liga národov CONCACAF - A-divízia, 1. zápas štvrťfinále:
Guatemala – Kanada 2:3 (0:3)
Góly: 54. Santis, 90.+4 De Fougerolles - 18. Oluwaseyi, 28. Millar, 45.+2 David
Guatemala – Kanada 2:3 (0:3)
Góly: 54. Santis, 90.+4 De Fougerolles - 18. Oluwaseyi, 28. Millar, 45.+2 David