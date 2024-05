Kanada zdolala Švajčiarov 3:2, priblížila sa triumfu v skupine

MS A-skupina:

Švajčiarsko – Kanada 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)



Góly: 12. Fiala (Hischier, Josi), 26. Loeffel (Thürkauf, Fora) – 2. Cozens (Tavares, Mangiapane), 29. Cozens (Mangiapane, Tavares), 31. Paul (Mangiapane, Cozens). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Hribik (ČR) – K. Briganti (USA), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše Fiala (Švajč.) 5 min+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 17.268 divákov.



Švajčiarsko: Genoni – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora – Niederreiter, Hischier, Fiala – Kurashev, Jäger, Andrighetto – Simion, Senteler, Herzog – Bertschy, Thürkauf, Scherwey – Ambühl

Kanada: Binnington – Parayko, Power, Oleksiak, Zellweger, Severson, Guhle – Mercer, McBain, Tanev – Bedard, Paul, McCann – Dubois, Tavares, Hagel – Mangiapane, Cozens, Bunting – Greig, Guenther

hlasy aktérov (zdroj: JOJ):



Nick Paul, útočník Kanady, strelec víťazného gólu: "Bol to veľmi tesný zápas. Musím pochváliť spoluhráčov, ktorí mi pripravili gól. Proti Čechom to bude ťažký duel, ale budeme na neho dobre pripravení."

Roman Josi, kapitán Švajčiarska: "Kanada začal dobre na začiatku, dali gól a v prvých desiatich minútach mali veľa ďalších šancí na skórovanie. Potom sme sa vrátili späť do duelu, ale v druhej využili dve presilovky a stratili sme momentum. V závere dobre bránili a nedovolili nám vyrovnať."

Praha 19. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti zvíťazili v nedeľňajšom šlágri A-skupiny MS v Prahe nad Švajčiarskom 3:2. Obhajcovia titulu triumfovali aj vo svojom šiestom zápase na turnaji a priblížili sa k prvenstvu v skupine. Kanaďania zaznamenali všetky góly v presilových hrách, víťazný dosiahol v 31. minúte Nick Paul.Kanaďania sú so 17 bodmi na prvom mieste. Vo svojom poslednom zápase v "áčku" v utorok o 16.20 proti domácemu Česku budú chcieť potvrdiť prvenstvo v skupine. Švajčiari sú na tretej priečke a v rovnaký deň, ale o 20.20 nastúpia proti Fínsku.Kanaďanom chýbal pre dištanc za zákrok v predošlom zápase na Jesseho Puljujärviho obranca Bowen Byram. Šláger začal lepšie zámorský tím a využil hneď prvý presilovú hrú zásluhou Cozensa. Diváci sledovali atraktívny hokej, Bedard mohol zvýšiť, ale zahrozil aj súper po šanci Josiho. Švajčiari odpovedali v polovici prvej časti, keď rovnako v početnej výhode Fiala prestrelil Binningtona. V 15. minúte sa mohla Kanada opäť dostať do vedenia, Hagel už prekonal Genoniho, ale Josi zachytil puk na bránkovej čiare. V úvode druhej Švajčiari nevyužili presilovku, no v 26. minúte strelili druhý gól. Loeffel sa presadil strelou od modrej čiary. Potom sa negatívne zviditeľnil Fiala, ktorý fauloval kolenom Cozensa a dostal 5 min + DKZ. Kanaďania presilovku využili, presadil sa práve faulovaný hráč. V ďalšom priebehu oslabenia sa uvoľnil Thürkauf, no zastavil ho Bedard a nasledovalo trestné strieľanie. Andrighetto však nedokázal prekonať Binningtona. Zámorskí hráči ešte v pokračujúcej päťminútovej presilovke skórovali raz. Po kombinácii Cozens, Mangiapane sa dostal puk k Paulovi, ktorý zasunul puk do odkrytej bránky. Náskok obhajcu titulu mohol zvýšiť McBain, ale v samostatnom úniku ho vychytal Genoni. Na začiatku tretej mohol Cozens zavŕšiť hetrik, nepretlačil však puk za švajčiarskeho brankára. Zverenci Fischera nevyužili dve početné výhody. Na druhej strane neuspel počas presilovky Bunting. Švajčiari v závere odvolali brankára, ale nedokázali tretíkrát prekonať Binningtona.1. Kanada 6 5 1 0 0 28:15 17*2. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15*3. Švajčiarsko 6 4 1 0 1 26:11 14*4. Rakúsko 6 2 0 1 3 19:25 7-------------------------------------5. Fínsko 5 2 0 1 2 17:10 76. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 67. Nórsko 6 1 0 0 5 10:23 3-------------------------------------8. V. Británia 5 0 0 0 5 6:23 0* - istý postup do štvrťfinále