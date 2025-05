Kanada zdolala Švédov 5:3 v šlágri na záver A-skupiny

MS, A-skupina:



Švédsko - Kanada 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)



Góly: 4. Lindholm, 24. Johansson (Forsberg, Raymond), 57. Andersson - 1. Sanheim (MacKinnon), 8. Foerster (Spurgeon, Crosby), 14. O'Reilly (Konecny, MacKinnon), 31. Celebrini (Crosby), 45. MacKinnon (Konecny, Evans). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Schrader (Nem.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 12.530 divákov.







Švédsko: Markström - Andersson, Pettersson, Larsson, Brodin, Sandin, Edvinsson, Gustafsson - Raymond, Karlsson, Johansson - Lindholm, Backlund, Forsberg - Wennberg, Carlsson, Lundeström - Froden, Bengtsson, Heineman



Kanada: Binnington - Spurgeon, Sanheim, Dobson, Weegar, Montour, Matheson, Evans - Konecny, MacKinnon, O´Reilly - Foerster, Crosby, Celebrini - Johnson, Fantilli, Cuylle - Martone, Danault, Schenn

konečná tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19**



2. Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18**



3. Fínsko 7 4 2 0 1 22:10 16**



4. Rakúsko 7 2 2 0 3 21:18 10**



---------------------------------



5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9



6. SLOVENSKO 7 2 0 1 4 9:24 7



7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4



8. Francúzsko 7 0 0 1 6 8:27 1*



Štokholm 20. mája (TASR) - Hokejisti Kanady postúpili do štvrťfinále MS z prvého miesta v základnej A-skupine. Rozhodli o tom víťazstvom nad domácimi Švédmi 5:3 v záverečnom zápase posledného hracieho dňa základnej fázy. Druhé miesto v „slovenskej“ A-skupine obsadili Švédi pred Fínmi a Rakúskom.V zostave domáceho tímu prvýkrát na turnaji nastúpil útočník William Karlsson, pre zranenie ruky im vypadol Mika Zibanejad. Zranenie vyradilo aj kanadského útočníka Boa Horvata, namiesto neho absolvoval premiéru na MS 18-ročný Porter Martone.Švédi inkasovali do zápasu s Kanadou iba tri góly, no presne toľko im zámorský tím uštedril už v prvej tretine. Po 18 sekundách otvoril skóre obranca Sanheim, keď zužitkoval prihrávku MacKinnona. Domáci vyrovnali v oslabení, keď Lindholm získal puk a po úniku prekonal Binningtona - 1:1. Kanaďania však zásluhou Foerstera a O´Reillyho ešte do prvej prestávky odskočili na rozdiel dvoch gólov - 1:3. Aj druhá tretina priniesla atraktívny hokej a Johansson v 24. minúte využil presilovku o dvoch hráčov - 2:3. Aj tentoraz Kanada dokázala odskočiť na dva góly, keď Crosby vysunul Celebriniho a ten upravil na 2:4. Domácim vzal nádej na body gól trojbodového MacKinnona, ktorý v 45. minúte zvýšil na 2:5. Obranca Andersson už iba upravil výsledok na konečných 3:5.** - postup do štvrťfinále* - zostup do A-skupiny I. divízie