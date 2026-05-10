Kanada zvíťazila v príprave nad Francúzskom 6:1
Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti vyhrali v nedeľnom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6:1. Kapitán Macklin Celebrini sa na víťazstve favorita podieľal gólom a tromi asistenciami, Mark Scheifele a Gabriel Vilardi mali zhodne bilanciu 1+2. Kanada absolvuje generálku na MS v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
prípravný zápas pred MS:
Francúzsko - Kanada 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)
Góly: 11. Leclerc - 6. Wotherspoon, 25. Holloway, 28. Scheifele, 32. Vilardi, 36. Celebrini, 56. Tavares
