Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
< sekcia Šport

Kanada zvíťazila v príprave nad Francúzskom 6:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti vyhrali v nedeľnom prípravnom stretnutí v Paríži nad domácim Francúzskom 6:1. Kapitán Macklin Celebrini sa na víťazstve favorita podieľal gólom a tromi asistenciami, Mark Scheifele a Gabriel Vilardi mali zhodne bilanciu 1+2. Kanada absolvuje generálku na MS v stredu, keď nastúpi proti Maďarsku. Na svetovom šampionáte bude jedným zo súperov Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.



prípravný zápas pred MS:

Francúzsko - Kanada 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Góly: 11. Leclerc - 6. Wotherspoon, 25. Holloway, 28. Scheifele, 32. Vilardi, 36. Celebrini, 56. Tavares
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním