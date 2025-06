Kanaďan Carmichael sa stal hráčom HK Nitra, má aj slovenský pas

Nitra 8. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Nitra pribudol 22-ročný kanadský obranca Elias Carmichael. Bude to pre neho prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Nitriansky klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



V uplynulej sezóne 2024/2025 pôsobil v univerzitnej súťaži USports, predtým odohral štyri sezóny v juniorskej WHL. Na nitrianskej súpiske nezaberie miesto pre legionára. „Jeho mamina je Slovenka a Elias je čerstvý držiteľ slovenského pasu," prezradil riaditeľ HK Nitra Miroslav Kováčik. „Elias je typický kanadský defenzívny obranca, ktorý prešiel kanadskou hokejovou školou. Neprichádza ako náhrada za ofenzívne ladeného Alexa Cottona. Je veľmi dobre stavaný, s dobrým korčuľovaním a s typickým kanadským dôrazom. Veríme, že bude perspektívny adept do slovenskej reprezentácie. Aj keď sa narodil a vyrastal v Kanade, veľmi dobre ovláda slovenčinu. Počas nášho osobného stretnutia sme mu prezentovali naše predstavy a plán ohľadom jeho posunu v kariére a Elias sa rozhodol prísť už teraz napriek jeho štúdiu na kanadskej univerzite. Veríme, že sa u nás rýchlo etabluje a naplní svoj potenciál,“ konštatoval Kováčik.