Kanaďan De Grasse triumfoval v behu na 200 m pred Američanmi

muži - finále 200 m:

1. Andre de Grasse (Kan.) 19,62 s

2. Kenneth Bednarek 19,68

3. Noah Lyles 19,74

4. Erriyon Knighton (všetci USA) 19,93

5. Joseph Fahnbulleh (Libér.) 19,98

6. Aaron Brown (Kan.) 20,20

7. Rasheed Dwyer (Jam.) 20,21

8. Jereem Richards (Trin.) 20,39



Tokio 4. augusta (TASR) - Kanadský šprintér Andre de Grasse triumfoval na OH v Tokiu v stredajšom finále na 200 m časom 19,62 s. Za ním sa zoradila trojica Američanov, striebro s mankom šesť stotín získal Kenneth Bednarek a bronz Noah Lyles (+0,12).De Grasse zaznamenal osobný aj národný rekord a dosiahol najcennejší triumf svojej kariéry, na rovnakej trati bol na OH 2016 v Riu de Janeiro strieborný za Jamajčanom Usainom Boltom. V Tokiu už vybojoval bronz na stovke a zopakoval tak umiestnenie spred piatich rokov. V zbierke má z Ria aj ďalší olympijský bronz v štafete na 4x100 m. Dvadsaťšesťročný Kanaďan absolvoval časť prípravy na OH v Šamoríne.Predchádzajúce tri olympijské tituly na dvojstovke oslavoval Jamajčan Usain Bolt, ktorý už ukončil kariéru. V tokijskom finále sa teraz až piati bežci zmestili pod hranicu 20 sekúnd. Medzi najlepších do finále sa nedostal ani jeden zástupca európskeho kontinentu.Slovenský šprintér Ján Volko nepostúpil v Tokiu z rozbehov na 200 m. Vo svojom skončil na piatej priečke za 21,21 sekundy, celkovo ho tento čas zaradil na 42. miesto.