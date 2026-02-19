< sekcia Šport
Kanaďan Dubois je zlatý na 500 m pred bratmi Van´t Woutovcami
Šampión z Pekingu Liou Šao-ang, ktorý po predchádzajúcej olympiáde zmenil štátnu príslušnosť z maďarskej na čínsku, nepostúpil zo semifinále.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 18. februára (TASR) - Kanadský šortrekár Steven Dubois získal na zimných olympijských hrách v Miláne zlatú medailu v pretekoch na 500 m trati. Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu a štvornásobný majster sveta viedol v stredajšom A-finále od prvého kola a triumfoval pred holandskou súrodeneckou dvojicou Van´t Woutovcov.
Druhý na „päťstovke“ skončil 26-ročný Melle, tretí bol jeho o dva roky mladší brat Jens. Ten predtým na prebiehajúcich hrách ovládol preteky na 1000 m i 1500 m trati. Do zbierky síce pridal tretí cenný kov, nevyužil však možnosť stať sa prvým šortrekárom v histórii s tromi triumfami v individuálnych súťažiach na jedných ZOH.
Šampión z Pekingu Liou Šao-ang, ktorý po predchádzajúcej olympiáde zmenil štátnu príslušnosť z maďarskej na čínsku, nepostúpil zo semifinále. Slabou útechou pre neho bolo aspoň víťazstvo v B-finále.
Druhý na „päťstovke“ skončil 26-ročný Melle, tretí bol jeho o dva roky mladší brat Jens. Ten predtým na prebiehajúcich hrách ovládol preteky na 1000 m i 1500 m trati. Do zbierky síce pridal tretí cenný kov, nevyužil však možnosť stať sa prvým šortrekárom v histórii s tromi triumfami v individuálnych súťažiach na jedných ZOH.
Šampión z Pekingu Liou Šao-ang, ktorý po predchádzajúcej olympiáde zmenil štátnu príslušnosť z maďarskej na čínsku, nepostúpil zo semifinále. Slabou útechou pre neho bolo aspoň víťazstvo v B-finále.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - šortrek:
muži - 500 m: 1. Steven Dubois (Kan.) 40,835 s, 2. Melle van´t Wout 40,912, 3. Jens van´t Wout 41,908, 4. Teun Boer (všetci Hol.) 1:05,360 min, 5. William Dandjinou (Kan.) - penalizácia
B-finále: 1. Liou Šao-ang (Čína.) 41,525, 2. Denis Nikiša (Kaz.) 41,948, 3. Felix Pigeon (Poľ.) 45,345, 4. Maxime Laoun (Kan.) 1:22,896, Pietro Sighel (Tal.) - neštartoval
muži - 500 m: 1. Steven Dubois (Kan.) 40,835 s, 2. Melle van´t Wout 40,912, 3. Jens van´t Wout 41,908, 4. Teun Boer (všetci Hol.) 1:05,360 min, 5. William Dandjinou (Kan.) - penalizácia
B-finále: 1. Liou Šao-ang (Čína.) 41,525, 2. Denis Nikiša (Kaz.) 41,948, 3. Felix Pigeon (Poľ.) 45,345, 4. Maxime Laoun (Kan.) 1:22,896, Pietro Sighel (Tal.) - neštartoval