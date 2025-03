Kanaďan Dunfee zlepšil v Dudinciach svetový rekord v chôdzi na 35 km

Dudinská pätdesiatka (44. ročník) - výsledky:



35 km



muži: 1. Evan Dunfee (Kan.) 2:21:40 h - svetový rekord, 2. Christopher Linke (Nem.) 2:24:40, 3. Jose Luis Doctor Horales 2:24:41, 4. Julio Cesar Salazar (obaja Mex.) 2:25:39, 5. David Hurtado (Ekv.) 2:26:00, 6. (1. - M-SR) Dominik ČERNÝ 2:26:31, 14. (2.) Michal MORVAY (obaja SR) 2:33:00



ženy: 1. Paula Milena Torresová (Ekv.) 2:44:26 h, 2. Kimberly Garcia Leonová (Peru) 2:45:59, 3. Katarzyna Zdzieblová (Poľ.) 2:46:59, 4. Johana Ordonezová (Ekv.) 2:47:49, 5. Viviane Lyrová (Braz.) 2:48:37, 6. Magaly Beatriz Bonillová (Ekv.) 2:49:28, 7. (1. - M-SR) Hana BURZALOVÁ (SR) 2:50:52, 13. (2.) Mária Katerinka CZAKOVÁ (obe SR) 2:58:21

Dudince 22. marca (TASR) - Kanadský atlét Evan Dunfee zlepšil v sobotu na podujatí Dudinská päťdesiatka svetový rekord v chôdzi na 35 km časom 2:21:40 h. Prekonal doterajšie maximum, ktoré držal od 27. októbra minulého roku Japonec Masatora Kawano a malo hodnotu 2:21:47 h. Na šiestom mieste prišiel do cieľa Dominik Černý v čase 2:26:31, získal titul majstra Slovenska a pokoril limit pre septembrové majstrovstvá sveta v Tokiu. V súťaži žien triumfovala Paula Milena Torresová z Ekvádoru za 2:44:26 h.Bronzový medailista z OH v Tokiu na trati 50 km ovládol preteky, v ktorých sa zišla silná konkurencia, keďže Dudinská päťdesiatka má najvyšší zlatý status seriálu World Athletics Race Walking. Tridsaťpäťka sa po vylúčení päťdesiatky nedostala do olympijského programu, no naďalej zostáva súčasťou itineráru majstrovstiev sveta. Dunfee sa stal druhým chodcom, ktorý v Dudinciach dosiahol na svetový rekord. V roku 2023 prekonala historické maximum na rovnakej trati aj Peruánka Kimberly Garciová Leonová (2:37:44).povedal v cieli podľa oficiálnej webstránky Slovenského atletického zväzu (SAZ) 34-ročný Kanaďan, ktorý má v zbierke okrem olympijského bronzu aj rovnaký kov z MS v Dauhe na 50 km. Druhé miesto obsadil Christopher Linke v nemeckom rekorde 2:24:40, tretí bol Mexičan Jose Luis Doctor Horales v taktiež národnom rekorde 2:24:41.Černý si výrazne zlepšil svoj osobák 2:32:56, ktorý pochádza z MS 2023 v Budapešti a získal prvý domáci titul na 35 km. V zbierke ich má celkovo už jedenásť. Prekonal doterajší národný rekord 2:30:34, ktorý patril ešte Matejovi Tóthovi z roku 2015 a bol to vtedy jeho medzičas v dudinských pretekoch na 50 km. Druhý zo slovenských olympionikov Michal Morvay posunul osobné maximum na 2:33:00 a skončil na 14. mieste, no limit do Tokia 2:28:00 prekonať nedokázal.Deviata žena z dvadsiatky v Paríži 2024 Torresová zdolala bývalú svetovú rekordérku a aktuálne už tretiu ženu historických tabuliek Garciovu Leonovú, ktorá skončila druhá za 2:45:59. Tretiu priečku obsadila Poľka Katarzyna Zdzieblová (2:46:59). Najlepšia zo Sloveniek Hana Burzalová prišla do cieľa na siedmej priečke v čase 2:50:52. Osobný rekord 2:56:41 si zlepšila výrazne, nedokázala sa však dostať cez limit do Tokia, ktorý je 2:48:00.