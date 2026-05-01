Kanaďan Harris sa vráti do extraligy, podpísal zmluvu so Žilinou
Žilina 30. apríla (TASR) - Klub hokejovej extraligy Vlci Žilina posilní pred novou sezónou skúsený kanadský útočník Brant Harris. Ten v minulosti pôsobil v bratislavskom Slovane. Uplynulé tri ročníky hral v českej najvyššej súťaži za HC Motor České Budějovice. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.
Tridsaťšesťročný Harris sa do Európy presunul v roku 2017, keď zamieril do rakúskeho klubu EC Salzburg (EBEL), odkiaľ následne pokračoval do švédskeho druholigového klubu Mora IK. Neskôr sa výrazne presadil aj na Slovensku, kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti najvyššej súťaže. V sezónach 2020/21, 2021/22 a 2022/23 obliekal dres Slovana Bratislava, pričom v roku 2022 sa tešil zo zisku majstrovského titulu. Počas troch ročníkov s orlom na hrudi nazbieral v 163 zápasoch až 179 kanadských bodov. Následne strávil tri sezóny v českej extralige v drese Českých Budějoviciach, kde v 126 stretnutiach zaznamenal 88 kanadských bodov.
Harris sa na pôsobenie v Žiline teší: „O meste, organizácii aj o atmosfére na štadióne som počul len samé pozitívne veci. Verím, že si Žilinu spolu s rodinou rýchlo obľúbime. Najviac sa však teším na výzvu bojovať o titul. Viem, že fanúšikovia budú stáť pri nás počas celej sezóny. Teším sa, keď sa pustíme do práce. Vidíme sa čoskoro.“ K angažovaniu novej posily sa pre klubový web vyjadril výkonný riaditeľ klubu a predseda predstavenstva, František Skladaný: „Brant je rozdielový hráč a líder s víťaznou mentalitou. Svojou hrou a schopnosťami prináša stabilitu aj produktivitu v kľúčových momentoch zápasov aj fázach sezóny. Sme radi, že práve ambície nášho klubu a spoločná vízia úspechu boli rozhodujúcimi faktormi, ktoré viedli k vzájomnej dohode.“
