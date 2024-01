Kanaďan Holway rozšíril defenzívu Slovana Bratislava

Bratislava 20. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Patrick Holway sa stal hráčom HC Slovan Bratislava. S klubom sa dohodol na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny 2023/2024. Informovala o tom oficiálna stránka Slovana.



Pre 27-ročného obrancu to bude prvé pôsobisko v Európe. V roku 2015 ho zo 170. miesta draftoval klub Detroit Red Wings, ale do NHL sa nepresadil. Po pôsobení v univerzitnej súťaži NCAA si vyskúšal farmársku AHL i ECHL, v ktorej nastupoval aj v úvode sezóny 2023/2024. Za tím Florida Everblades v nej odohral 31 stretnutí, v ktorých nazbieral 16 kanadských bodov za sedem gólov a deväť asistencií. "Na svoju výšku (195 cm) je to dobrý korčuliar. Je použiteľný v ofenzívnej a aj v defenzívnej činnosti," povedal športový riaditeľ bratislavského klubu Rostislav Dočekal.