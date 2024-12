Kanaďan Kirichenko prestúpil zo Zvolena do Liptovského Mikuláša

Zvolen/Liptovský Mikuláš 26. decembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Clayton Kirichenko prestúpil v rámci Tipos extraligy zo Zvolena do Liptovského Mikuláša. Premiéru v novom drese by mal absolvovať už v nedeľňajšom zápase 31. kola na ľade Michaloviec. Oba kluby o tom informovali na sociálnych sieťach.



Dvadsaťosemročný Kirichenko prišiel pod Pustý hrad počas novembrovej reprezentačnej pauzy z najvyššej nemeckej súťaže DEL. Počas viac ako mesiaca nastúpil v drese HKM do 9 duelov a pripísal si tri asistencie. V priemere hrával viac ako 19 minút za zápas a na bránu vyslal 12 streleckých pokusov. V minulej sezóne obliekal dres rakúskeho prvoligistu Pioneers Vorarlberg, za ktorý nazbieral 41 bodov v 48 zápasoch a stal sa najproduktívnejším obrancom základnej časti tamojšej ICEHL.