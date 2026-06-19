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Kanaďan Kone je po hororovom zranení v nemocnici, čaká ho operácia
Dvadsaťštyriročného stredopoliara talianskeho Sassuola odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského stredopoliara Assima Madiba v 51. minúte stretnutia B-skupiny vo Vancouveri.
Autor TASR
Vancouver 19. júna (TASR) - Historicky prvé víťazstvo Kanady na majstrovstvách sveta zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koneho. V dueli proti Kataru utrpel zlomeninu ľavej nohy a čaká ho operácia. Po suverénnom víťazstve domácich 6:0 o tom informoval tréner Jesse Marsch.
Dvadsaťštyriročného stredopoliara talianskeho Sassuola odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského stredopoliara Assima Madiba v 51. minúte stretnutia B-skupiny vo Vancouveri. Kone počas ošetrovania dostával kyslík a pri odchode z trávnika na nosidlách mával divákom.
„Bolo to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti. S Ismaelom som ešte nehovoril, ale je v nemocnici. Pripravuje sa na operáciu. Po tlačovej konferencii za ním pôjdem a uvidíme, ako budeme ďalej postupovať,“ povedal Marsch na pozápasovej tlačovej konferencii podľa AFP.
Kanadský kouč priznal, že zranenie výrazne zasiahlo celý tím. „Všetci sú z toho trochu otrasení vzhľadom na povahu zranenia. Ismael je veľkou súčasťou srdca nášho mužstva a bude pre nás veľkou stratou. Keď ho odnášali z ihriska, mával fanúšikom a akoby upokojoval všetkých okolo seba napriek tomu, že bol zranený. To veľa vypovedá o tom, aký je človek.“
Marsch ocenil, že jeho zverenci dokázali napriek nepríjemnej situácii udržať koncentráciu: „Všetkých to zasiahlo, ale museli sme nájsť spôsob, ako zostať sústredení. Vedeli sme, že Ismael by chcel, aby sme dokončili svoju prácu. Všetci na neho myslíme a zároveň sme hrdí na to, čo sme dnes dokázali.“
Tréner Kanady kritizoval reakciu katarskej lavičky po tom, čo rozhodca po preskúmaní videa zmenil Madibovu žltú kartu na červenú. „Hráč sa Ismaelovi ospravedlnil, dokonca prišiel za ním do šatne. Nemyslím si, že mal úmysel spôsobiť také vážne zranenie, a preto ho za to neobviňujem. Nerozumiem však reakcii celej ich lavičky, ktorá sa snažila vyvolať konflikt pre červenú kartu po zákroku, po ktorom mal hráč zlomenú nohu. Bolo to zvláštne správanie.“
Striedajúci Nathan Saliba, ktorý prišiel na ihrisko namiesto zraneného hráča, strelil neskôr štvrtý gól Kanady a oslávil ho s Koneho dresom v rukách. Útočník Jonathan David označil zákrok katarského hráča za zbytočný: „Ak nemôžete získať loptu, nemá zmysel ísť do takého súboja. Je to len o tom niekomu ublížiť.“
Kanaďania si vďaka vysokému víťazstvu výrazne priblížili k postupu a prvenstvu v B-skupine. V záverečnom stretnutí skupinovej fázy nastúpia v stredu 24. júna vo Vancouveri proti Švajčiarsku. Na prvé miesto im bude stačiť aj remíza.
Dvadsaťštyriročného stredopoliara talianskeho Sassuola odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského stredopoliara Assima Madiba v 51. minúte stretnutia B-skupiny vo Vancouveri. Kone počas ošetrovania dostával kyslík a pri odchode z trávnika na nosidlách mával divákom.
„Bolo to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti. S Ismaelom som ešte nehovoril, ale je v nemocnici. Pripravuje sa na operáciu. Po tlačovej konferencii za ním pôjdem a uvidíme, ako budeme ďalej postupovať,“ povedal Marsch na pozápasovej tlačovej konferencii podľa AFP.
Kanadský kouč priznal, že zranenie výrazne zasiahlo celý tím. „Všetci sú z toho trochu otrasení vzhľadom na povahu zranenia. Ismael je veľkou súčasťou srdca nášho mužstva a bude pre nás veľkou stratou. Keď ho odnášali z ihriska, mával fanúšikom a akoby upokojoval všetkých okolo seba napriek tomu, že bol zranený. To veľa vypovedá o tom, aký je človek.“
Marsch ocenil, že jeho zverenci dokázali napriek nepríjemnej situácii udržať koncentráciu: „Všetkých to zasiahlo, ale museli sme nájsť spôsob, ako zostať sústredení. Vedeli sme, že Ismael by chcel, aby sme dokončili svoju prácu. Všetci na neho myslíme a zároveň sme hrdí na to, čo sme dnes dokázali.“
Tréner Kanady kritizoval reakciu katarskej lavičky po tom, čo rozhodca po preskúmaní videa zmenil Madibovu žltú kartu na červenú. „Hráč sa Ismaelovi ospravedlnil, dokonca prišiel za ním do šatne. Nemyslím si, že mal úmysel spôsobiť také vážne zranenie, a preto ho za to neobviňujem. Nerozumiem však reakcii celej ich lavičky, ktorá sa snažila vyvolať konflikt pre červenú kartu po zákroku, po ktorom mal hráč zlomenú nohu. Bolo to zvláštne správanie.“
Striedajúci Nathan Saliba, ktorý prišiel na ihrisko namiesto zraneného hráča, strelil neskôr štvrtý gól Kanady a oslávil ho s Koneho dresom v rukách. Útočník Jonathan David označil zákrok katarského hráča za zbytočný: „Ak nemôžete získať loptu, nemá zmysel ísť do takého súboja. Je to len o tom niekomu ublížiť.“
Kanaďania si vďaka vysokému víťazstvu výrazne priblížili k postupu a prvenstvu v B-skupine. V záverečnom stretnutí skupinovej fázy nastúpia v stredu 24. júna vo Vancouveri proti Švajčiarsku. Na prvé miesto im bude stačiť aj remíza.