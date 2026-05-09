Kanaďan McKenna dal prednosť príprave na draft pred turnajom
Autor TASR
Toronto 9. mája (TASR) - Predpokladaná jednotka tohtoročného draftu zámorskej hokejovej súťaže NHL Gavin McKenna nepomôže Kanade na blížiacom sa svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Osemnásťročný krídelník sa rozhodol lepšie pripraviť na blížiaci sa Draft Combine a letný tréningový proces.
McKenna má za sebou pôsobenie v univerzitnej NCAA, za Penn State zaznamenal v 35 zápasoch 15 gólov a 36 asistencií. Právo prvého výberu v tohtoročnom drafte má Toronto Maple Leafs. „Pre jeho rozvoj je lepšie, ak nepôjde. Lepšie sa pripraví na Combine a môže začať letnú prípravu. Áno, mysleli sme, že pôjde na majstrovstvá sveta, ale toto dáva väčší zmysel. Kanada má kvalitný tím. Gavin sa teší na to, čo ho čaká,“ vyjadril sa agent Matt Williams pre oficiálnu stránku súťaže.
Tohtoročný Draft Combine sa uskutoční od 1. do 6. júna v Buffale, na konci mesiaca si následne budú tímy vyberať hráčov na drafte.
