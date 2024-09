Kanaďan Oligny sa stal hráčom Zvolena, klub má sedem legionárov

Zvolen 13. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol 31-ročný kanadský obranca Jimmy Oligny. Po jeho angažovaní figuruje v tíme sedem legionárov, čím klub naplnil ich limit. O angažovaní najnovšej akvizície informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Oligny doteraz počas profesionálnej kariéry pôsobil výlučne v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL. V prestížnejšej AHL odohral počas 10 sezón celkovo 485 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 17 gólov a 80 asistencií. Počas uplynulých troch ročníkov bol kapitán tímu Manitoba Moose. V minulej sezóne 2024/2025 odohral iba osem zápasov. "Zranil sa v novembri, ale od apríla je už v plnom tréningovom zaťažení a na prvom tréningu s ním boli tréneri veľmi spokojní. Ide o dynamického obrancu s kvalitnou rozohrávkou. Na svoju postavu je veľmi platný aj v osobných súbojoch. Od Jimmyho si okrem spoľahlivej hry sľubujeme aj to, že bude lídrom," uviedol skaut zvolenského klub Patrik Ryba.



V kádri HKM figurujú s iným než slovenským pasom aj český brankár Pavel Kantor, lotyšský obranca Kristofers Bindulis, Brit s kanadským pasom Nathanael Halbert, Američan Tyler Sheehy a Kanaďania Carter Robertson a Kyle Olson. Klub v lete angažoval aj kanadského obrancu Colea Moberga, no nedávno stručne informoval o pozastavení zmluvy.