Kanaďan Poirier bude hrať za extraligové Košice

Košice 17. januára (TASR) - Extraligový klub HC Košice angažoval 26-ročného kanadského útočníka Émilea Poiriera. Informovala o tom oficiálna stránka "oceliarov."



"Vzhľadom na komplikácie Chrisa Langkowa sme museli rýchlo konať a angažovali sme Poiriera. Ide o hráča so skúsenosťami prevažne z AHL a NHL v drese Calgary. Verím, že zapadne do koncepcie tímu. Čo sa týka Langkowa, ten má s naším klubom podpísanú zmluvu do konca sezóny 2020/2021 a bude reagovať na ďalší vývoj jeho zdravotného stavu," povedal tréner a športový riaditeľ HC Košice Jan Šťastný.



Poirier doteraz pôsobil iba v zámorských súťažiach a v kariére si už vyskúšal aj NHL. Za klub Calgary Flames, ktorý ho v roku 2013 draftoval z celkového 22. miesta, odohral v sezónach 2014/2015 a 2015/2016 celkovo 8 zápasov, v ktorých získal jeden kanadský bod za asistenciu. Doteraz pôsobil iba v zámorí, v ročníku 2019/2020 odohral v drese Manitoba Moose 50 zápasov v AHL, v ktorých dosiahol bilanciu 6 gólov, 8 asistencií, 48 trestných minút a 7 mínusových bodov.



Premiéru v najvyššej slovenskej súťaži by mal absolvovať v piatok 22. januára proti Slovanu Bratislava.