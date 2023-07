Kanaďan Roy posilnil Nové Zámky: O klube som počul iba dobré veci

Nové Zámky 7. júla (TASR) - Kanadský hokejista Marc-Olivier Roy sa stal novou posilou HC Mikron Nové Zámky. Dvadsaťosemročný útočník prichádza k "býkom" z nadnárodnej ICE Hockey League, v ktorej pôsobil v talianskom HC Pusteral. V minulosti obliekal v rovnakej súťaži dres už zaniknutého klubu Bratislava Capitals.



"O klube som počul iba dobré veci, taktiež o fanúšikoch a atmosfére na štadióne. Verím, že v meste vytvoríme poriadny rozruch. Organizácia neustále rastie a Nové Zámky začali vzbudzovať záujem. Cítil som, že teraz by to mohla byť správna voľba aj pre mňa. Pokúsim sa dokázať všetkým, že môžem byť dôležitým hráčom pri úspechu mužstva. Verím, že to bude dlhá sezóna s výnimočným úspechom v play off," uviedol kanadský center pre oficiálnu webstránku novozámockého klubu.



Roy pôsobil v Bratislava Capitals v ročníku 2021/2022, následne si v tej istej sezóne vyskúšal krátky angažmán vo fínskom SaiPa Lappeenranta a švédskej Karlskoge. Za HC Pusteral nazbieral v uplynulom ročníku 23 bodov (10+13) v 47 dueloch. V roku 2013 si ho v drafte NHL vybral v 2. kole z celkovej 56. priečky klub Edmonton Oilers, v profilige si však nepripísal žiadny štart.