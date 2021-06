Kanaďan Shapovalov nebude štartovať v Tokiu

Montreal 22. júna (TASR) - Kanadský tenista Denis Shapovalov nebude reprezentovať svoju krajinu na olympijských hrách v Tokiu. Dvanásty hráč svetového rebríčka do Japonska nepocestuje z "bezpečnostných dôvodov".



Dvadsaťdvaročný hráč vo svojom stanovisku nešpecifikoval presný dôvod svojej neúčasti v Tokiu, pravdepodobne však súvisí s pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu. "Reprezentovať Kanadu pre mňa znamená veľa, vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa však s mojim tímom zhodli, že je to najlepšie rozhodnutie pre bezpečnosť všetkých," informoval Shapovalov.



V máji odriekol Kanaďan svoju účasť na Roland Garros pre problémy s ramenom, predtým postúpil do finále na turnaji ATP v Ženeve. Jediný titul na okruhu získal v roku 2019 v Štokholme. Informoval portál TSN.