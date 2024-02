Kanaďan Steenbergen skončil v HK Poprad, zamieril do Villachu

Poprad 14. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Tyler Steenbergen už nie je hráč HK Poprad. V drese "kamzíkov" odohral od odu iba štyri zápasy, v ktorých nazbieral dve asistencie. Jeho novým zamestnávateľom sa stal účastník nadnárodnej IceHL Villach, ktorý o tom informoval na oficiálnej stránke.



Steenbergen prišiel do Popradu v januári 2024, pričom klub jeho angažovaním reagoval na dlhodobé absencie Samuela Mlynaroviča a Jakuba Urbánka. S vedením klubu sa dohodol na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny 2023/2024, no napokon v tíme predčasne skončil.