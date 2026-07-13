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Kanaďan Sullivan bude asistentom Cemana v HC Košice
Sullivan prvýkrát vo svojej trénerskej kariére zamieri do Európy.
Autor TASR,aktualizované
Košice 13. júla (TASR) - Realizačný tím v hokejovom klube HC Košice rozšíril Brent Sullivan. Tridsaťšesťročný Kanaďan sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Cemana. Účastník Tipsport ligy o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Sullivan prvýkrát vo svojej trénerskej kariére zamieri do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov. V uplynulej sezóne zastával pozíciu asistenta trénera v tíme Gatineau Olympiques v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. Podobnú rolu si vyskúšal aj v sezóne 2023/2024 v tíme Sarnia Sting v OHL. Niekoľko sezón bol generálny manažér a hlavný tréner tímu Carleton Place Canadians v CCHL.
„Ako rodina sme veľmi nadšení z príležitosti, ktorú sme dostali, a to stať sa súčasťou HC Košice. Po rozhovore s Danom mi bolo hneď jasné, že máme rovnaký pohľad na to, ako by mal tím fungovať. Keď k tomu pripočítam víťaznú tradíciu klubu, bolo to pre mňa a moju rodinu úplne jasné rozhodnutie,“ povedal Sullivan pre web košického klubu.
Hlavný tréner Dan Ceman verí, že nový asistent bude posilou pre realizačný tím: „Veľmi ma potešilo, že sme dostali viac ako 80 žiadostí od trénerov – od bývalých hlavných trénerov našej ligy, cez trénerov z CHL až po trénerov z juniorských súťaží z celého sveta. Po niekoľkých týždňoch dôkladného analyzovania kandidátov, overovania referencií a osobných pohovorov sme sa dohodli na spolupráci s Brentom. Má presne taký profil, aký sme hľadali – je mladý, energický a po odbornej stránke na veľmi vysokej úrovni. Veľmi sa teším na našu spoluprácu a som presvedčený, že spoločne budeme pokračovať v práci na vysokej úrovni, ktorú sa nám v klube darí udržiavať počas posledných rokov.“
Sullivan prvýkrát vo svojej trénerskej kariére zamieri do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov. V uplynulej sezóne zastával pozíciu asistenta trénera v tíme Gatineau Olympiques v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. Podobnú rolu si vyskúšal aj v sezóne 2023/2024 v tíme Sarnia Sting v OHL. Niekoľko sezón bol generálny manažér a hlavný tréner tímu Carleton Place Canadians v CCHL.
„Ako rodina sme veľmi nadšení z príležitosti, ktorú sme dostali, a to stať sa súčasťou HC Košice. Po rozhovore s Danom mi bolo hneď jasné, že máme rovnaký pohľad na to, ako by mal tím fungovať. Keď k tomu pripočítam víťaznú tradíciu klubu, bolo to pre mňa a moju rodinu úplne jasné rozhodnutie,“ povedal Sullivan pre web košického klubu.
Hlavný tréner Dan Ceman verí, že nový asistent bude posilou pre realizačný tím: „Veľmi ma potešilo, že sme dostali viac ako 80 žiadostí od trénerov – od bývalých hlavných trénerov našej ligy, cez trénerov z CHL až po trénerov z juniorských súťaží z celého sveta. Po niekoľkých týždňoch dôkladného analyzovania kandidátov, overovania referencií a osobných pohovorov sme sa dohodli na spolupráci s Brentom. Má presne taký profil, aký sme hľadali – je mladý, energický a po odbornej stránke na veľmi vysokej úrovni. Veľmi sa teším na našu spoluprácu a som presvedčený, že spoločne budeme pokračovať v práci na vysokej úrovni, ktorú sa nám v klube darí udržiavať počas posledných rokov.“