Kanaďan Virtanen končí po 6 sezónach v NHL, mieri do Spartak Moskva

Moskva 7. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Jake Virtanen zamieril po šiestich sezónach v zámorskej NHL do KHL. Bývalý krídelník Vancouveru Canucks podpísal ročný kontrakt so Spartakom Moskva. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Virtanen bol šestka draftu v roku 2014, keď po ňom siahli Canucks. V ich drese odohral celú doterajšiu kariéru v NHL, počas nej nastúpil do 333 zápasov, v ktorých získal 103 kanadských bodov za 57 gólov a 46 asistencií. V ročníku 2020/2021 mal v 38 zápasoch bilanciu 5+0.