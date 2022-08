Kanaďania a Švédi postúpili do semifinále MS20

Na snímke hokejisti Česka oslavujú postup do semifinále MS hráčov do 20 rokov po víťazstve vo štvrťfinále nad tímom USA 4:2 v kanadskom Edmontone v noci na 18. augusta 2022. Foto: TASR/AP



MS hráčov do 20 rokov v Edmontone



štvrťfinále



Kanada – Švajčiarsko 6:3 (4:2, 1:1, 1:0)



Góly: 2. Foerster (Stankoven, Seeley), 13. Thompson (Seeley, McTavish), 15. Stankoven, 18. Gaucher (Desnoyers, O'Rourke), 25. Cuylle (Zellweger, Foerster), 59. Stankoven (Johnson, Foerster) - 3. Knak (Zanetti, Despont), 20. Biasca (Fahrni, Taibel), 28. Biasca







Švédsko – Lotyšsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 17. Rosén (Lysell, Stakkestad), 50. Andrae (Wallinder, Ljungman) - 39. Ozolinš (Ločmelis, Vilmanis)





USA – Česko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Góly: 13. Cooley (Coronato, Knies), 52. Mazur (Slaggert, Bordeleau) - 18. Myšák (Ticháček, Kulich), 28. Hauser (Ivan, Jiříček), 31. Šapovaliv (Kulich, Hamara), 59. Kulich





ďalší program MS do 20 rokov:



piatok 19. augusta



semifinále



22.00 Kanada - Česko



sobota 20. augusta



semifinále



02.00 Švédsko - Fínsko



22.00 o 3. miesto



nedeľa 21. augusta



2.00 finále





Edmonton 18. augusta (TASR) - Hokejisti Kanady, Švédska a Česka postúpili do semifinále MS hráčov do 20 rokov v Edmontone. Domáci reprezentanti zdolali vo štvrťfinále Švajčiarsko 6:3 a v piatom zápase na juniorskom šampionáte si pripísali piate víťazstvo. V semifinále narazia v piatok o 22.00 SELČ na Čechov, ktorí vyradili obhajcov titulu Američanov po výsledku 4:2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Fíni (v sobotu o 2.00 SELČ).Kanadu potiahol k triumfu Logan Stankoven, autor dvoch gólov a asistencie. Tyson Foerster si pripísal gól a asistenciu, kapitán Mason McTavish si asistenciou upevnil vedenie v tabuľke produktivity (7+7). Švajčiarom nestačili ani dva presné zásahy Attilia Biascu.Do semifinále sa prebojovali aj Švédi, ktorí zdolali v Rogers Place Lotyšov až po tuhom boji 2:1. Víťazný gól "troch koruniek" strelil v 50. minúte Emil Andrae.O prekvapenie sa postarali Česi, ktorí zdolali víťazov B-skupiny a doteraz suverénnych Američanov 4:2. Českí reprezentanti sa po nečakanej prehre s Lotyšmi (2:5), ktorá rozhodla o nepostupe Slovákov zo skupiny, dokázali vo štvrťfinále vypnúť k maximálnemu výkonu a po úvodnom zásahu Logana Cooleyho gólmi Jana Myšáka, Petra Hausera a Matyáša Šapovaliva otočili skóre na 3:1. Carter Mazur síce v presilovke znížil a dal Američanom nádej, no v závere pri power play spečatil výsledok do prázdnej bránky Jiří Kulich. Oporou ČR bol brankár Tomáš Suchánek, ktorý predviedol 28 úspešných zákrokov.