Kanaďania Ballhorn a Martin v Prešove skončili

Prešov 9. decembra (TASR) - V kádri hokejového klubu HC MV Transport Prešov už nefigurujú kanadský obranca Gordon Ballhorn a ani jeho krajan útočník Craig Martin. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Obaja prišli do Prešova pred sezónou 2022/2023. Slovenská extraliga bola pre nich prvé európske pôsobisko po tom, čo sa ich doterajšie kariéry odvíjali v nižších zámorských súťažiach. Ballhorn v klube skončil na vlastnú žiadosť pre pretrvávajúce zdravotné problémy. V prebiehajúcej sezóne nastúpil do 10 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 2 asistencie, 2 trestné minúty a 3 mínusové body.



Prešovský klub sa rozlúčil aj s Martinom, ktorý nastúpil do 20 stretnutí. Nazbieral v nich 9 kanadských bodov (4+5), ku ktorým pridal 6 trestných minút a 4 mínusové body.