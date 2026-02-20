< sekcia Šport
Kanaďania nastúpia v semifinále proti Fínsku bez Crosbyho
Vedenie kanadského tímu zatiaľ neuviedlo, či Crosby bude k dispozícii v prípadnom nedeľňajšom finále alebo sobotňajšom dueli o tretie miesto.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby nenastúpi v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku. Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom.
Vedenie kanadského tímu zatiaľ neuviedlo, či Crosby bude k dispozícii v prípadnom nedeľňajšom finále alebo sobotňajšom dueli o tretie miesto. Proti Fínsku bude mať na drese kapitánske céčko Connor McDavid. Crosby nazbieral šesť bodov v troch zápasoch základnej skupiny. Po odchode do šatne v zápase s Českom zaujal jeho miesto Nick Suzuki po boku Mitcha Marnera a Marka Stonea. Práve Suzuki strelil 3:27 min pred koncom tretej tretiny vyrovnávajúci gól na 3:3. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v predĺžení Marner.
