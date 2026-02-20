Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PRVÍ FINALISTI: Kanaďania otočili duel s Fínmi a postúpili

Kanadský hráč Travis Sanheim(vpravo) bojuje o puk s Fínom Roopeom Hintzom v zápase semifinále Kanada - Fínsko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Kanaďanom chýbal v semifinále zranený kapitán Sidney Crosby, namiesto neho mal céčko na drese najproduktívnejší hráč turnaja Connor McDavid.

Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Kanadskí hokejisti sa stali prvými finalistami olympijského turnaja v Miláne. V piatkovom semifinálovom dueli zdolali Fínsko 3:2, hoci v druhej tretine prehrávali 0:2. Prvýkrát od roku 2014 si tak zahrajú na ZOH o zlato, ich súpermi v boji o titul budú v nedeľu o 14.10 h víťazi zápasu medzi Slovenskom a USA (21.10). Fínov čaká v sobotu o 20.40 súboj o bronz.

Kanaďanom chýbal v semifinále zranený kapitán Sidney Crosby, namiesto neho mal céčko na drese najproduktívnejší hráč turnaja Connor McDavid. Fíni, ktorí nastúpili v pozícii obhajcov titulu z Pekingu, si vďaka zásahom Mikka Rantanena a Erika Haulu vypracovali dvojgólový náskok. Najväčší favorit turnaja však v Aréne Santa Giulia postupne vystupňoval svoj tlak, zásluhou Sama Reinharta a Sheu Theodorea vyrovnal a 36 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času dokonal obrat v presilovke Nathan MacKinnon.

Hráči z „kolísky hokeja“ budú bojovať o svoje desiate zlato na ZOH. Naposledy triumfovali v Soči 2014, keď doteraz naposledy účinkovali pod piatimi kruhmi hviezdy z NHL.



ZOH26, hokej - semifinále:

Kanada - Fínsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Góly: 35. Reinhart (Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Makar) - 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia). Rozhodcovia: Furlatt, O´Rourke (obaja Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Daisy (USA), vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 11.155 divákov.

Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Jarvis, MacKinnon, Horvat - Stone, Suzuki, Marner - Marchand, Bennett, Hagel - Reinhart

Fínsko: Saros - Heiskanen, Lindell, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju - Rantanen, Aho, Lehkonen - Teräväinen, Hintz, Granlund - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Kiviranta - Kapanen




Zápas sa začal vo vysokom tempe, na kanadskej strane hrozil najmä prvý útok, v 3. minúte po spätnej prihrávke McDavida vystrelil Celebrini v sľubnej pozícii len do Sarosa. Fíni pôsobili v úvode živším dojmom, ľahšie prenikali do útočného pásma a častejšie strieľali. V 9. minúte mohol otvoriť skóre Lundell, ku ktorému sa odrazil puk od mantinelu, Binningtona však neprekonal. Kanaďania potom na chvíľu prevzali iniciatívu a Saros musel byť v pozore pri zakončeniach Sanheima či Bennetta. Ten sa po svojej strele príliš ostro natlačil do Sarosa, putoval na trestnú lavicu a Fíni svoju druhú presilovku využili už po troch sekundách. Aho čisto vyhral buly v útočnom pásme a Rantanen exportnou strelou švihom otvoril skóre.

Kanaďania začali druhú tretinu mohutným náporom. Po faule na Wilsona hrali prvýkrát presilovku, no v nej neustrážili Haulu, ktorý sa dostal do úniku a bekhendovým blafákom si vychutnal Binningtona - 0:2. Zámorský tím reagoval ešte intenzívnejším tlakom, začal vyššie napádať a ešte viac dohrávať súboje. „Suomi“ však výborne vykrývali priestor pred svojou bránkou a súpera do šancí dlho nepúšťali. Kanade to vyšlo až v 35. minúte v početnej výhode, keď strelu Makara od modrej čiary úspešne tečoval pred bránkou Reinhart - 1:2.

Fíni odštartovali tretie dejstvo šancou Lehkonena, ktorý netrafil bránku. V ďalších chvíľach sa museli väčšinou brániť pri gradujúcom kanadskom tlaku. Pritom však striehli na chyby súpera, po ktorých podnikali rýchle výpady, ako to ukázal v 46. minúte Lundell, ktorého vychytal Binnington. V obrovskom nasadení hrajúci Kanaďania sa dočkali v 51. minúte, keď Theodore delovkou prepálil Sarosa, ktorého predtým vykoľajil v bránkovisku Marchand - 2:2. Obrat mohol zavŕšiť Celebrini, ale v páde minul bránku, následne MacKinnona vychytal Saros. Dve a pol minúty pred koncom fauloval zdvihnutou hokejkou Mikkola a Kanada presilovku využila. Sekundu pred vypršaním trestu po prihrávke McDavida prepálil Sarosa na bližšej žŕdke MacKinnon - 3:2. Fíni reklamovali ofsajd, vzali si trénerskú výzvu, ale neuspeli. Zápas tak dohrávali v oslabení. V samom závere ešte odvolali brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.
