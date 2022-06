Kanadskí hráči po štrajku opäť trénujú, chcú pokračovať v rokovaniach

Vancouver 7. júna (TASR) - Kanadská futbalová federácia (Canada Soccer) oznámila, že národný tím mužov sa opäť zapojil do tréningového procesu po tom, ako po štrajku neodohral v noci na pondelok prípravný duel s Panamou.



Reprezentanti sa vrátil do tréningu v pondelok popoludní miestneho času po stretnutí s predstaviteľmi federácie. Ďalšie rokovania sú naplánované na nasledujúce dni. Kanada má v noci na piatok vo Vancouveri odohrať zápas Ligy národov CONCACAF proti Curacau. "Napredujeme v nádeji, že Canada Soccer s nami bude spolupracovať na vyriešení tejto situácie," uvádza sa v spoločnom vyhlásení hráčov.



Duel s Panamou zrušili iba pár hodín pred výkopom. Kanadskí hráči nesúhlasia so znením novej reprezentačnej zmluvy, ktorú im predostrel zväz. Posledný návrh dostali vo štvrtok, káder ho jednoznačne zamietol. Rozhovory o kolektívnej zmluve medzi vedením Kanadskej futbalovej federácie a reprezentantmi sa vlečú už od marca. "Rokovania prebiehajú zbytočne dlho. Predstavitelia Canada Soccer čakali až do 2. júna, aby nám dali 'archaickú' ponuku. Generálny sekretár a prezident zväzu nám boli prvýkrát k dispozícii až 4. júna. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli nenastúpiť na zápas s Panamou. Nastal čas, aby sme sa postavili za budúcnosť kanadského futbalu," uviedli vo vyhlásení členovia kanadského národného tímu. Tí skritizovali aj kontrakt, ktorý ešte v roku 2018 uzavrel zväz so svojím obchodným partnerom Canadian Soccer Business.



Kanaďania sa po 36 rokoch kvalifikovali na MS, v Katare sa predstavia v F-skupine spoločne s Belgickom, Chorvátskom a Marokom. Hráči požadujú od zväzu 40 percent z prémií za MS, cestovný balíček pre priateľov a príbuzných a aby reprezentantky brali rovnaké odmeny za zápasy ako muži. Takisto žiadajú, aby kanadské hráčky dostali časť prémií za postup mužskej reprezentácie na MS 2022 a aby sa urýchlil rozvoj tamojšej ženskej súťaže.



Kanadské reprezentantky sú šieste vo svetovom rebríčku a vlani získali na olympijských hrách v Tokiu zlaté medaily. "Ženský tím neprijme dohodu, ktorá nezahŕňa rovnaké odmeny," uvádza sa v stanovisku hráčok, ktoré s federáciou rokujú už od januára.



Jej prezident Nick Bontis uviedol, že požiadavky hráčov sú neudržateľné. "Canada Soccer pracuje s hráčmi v dobrej viere, aby sme našli cestu vpred, ktorá bude spravodlivá pre všetkých. Radi by sme viedli diskusiu založenú na faktoch v rámci fiškálnej reality, s ktorou musí Canada Soccer každý deň žiť," citovala ho agentúra AP.