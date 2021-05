Kanaďania s prvým víťazstvom, Nórov zdolali o dva góly

MS 2021 B-skupina:



Kanada - Nórsko 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)



Góly: 1. Brown (Henrique, Power), 11. Henrique (Brown, Power), 35. Mangiapane (Brown), 51. Henrique (Foudy, Kuemper) - 30. Valkvae Olsen (Haga), 31. Rosseli Olsen (Krogdahl, Ostby). Rozhodovali: Tscherrig (Švajč.), Schrader - Merten (obaja Nem.), Seewald (Rak.), vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.



Kanada: Kuemper - Miller, Ferraro, Stecher, Power, Walker, Beaudin, Bernard-Docker - Brown, Henrique, Mangiapane - Paul, Vilardi, Comtois - Bunting, Danforth, Hagel - Foudy, Anderson-Dolan - Perfetti

Nórsko: Haukeland - Holös, Lilleberg, Holm, Lesund, Krogdahl, Kasatul, Östby - Olden, Trettenes, Lindström - Kristiansen, M. Olimb, Rosseli Olsen - Valkvae Olsen, Salsten, Haga - Solem, Henriksen, Röymark

Riga 26. mája (TASR) - Hokejisti Kanady si vo štvrtom zápase na MS v Rige pripísali prvé víťazstvo. Nad Nórskom zvíťazili v stredu 4:2 a v tabuľke B-skupiny majú 3 body rovnako ako ich súper.Kanaďania potvrdili výraznú hernú prevahu, ktorú mali po väčšiu časť zápasu. Bilanciou dva góly a jedna asistencia sa na triumfe podieľal kapitán Adam Henrique. Nóri sú na priebežnom 6. mieste o skóre pred Kanadou."Javorové listy" nastúpia na ďalší zápas v piatok o 15.15 SELČ proti Kazachstanu, Nóri budú hrať v rovnaký deň od 19.15 SELČ s Lotyšskom.Kanaďania mali ideálny vstup do zápasu, keď Brown už v 22. sekunde dorazil korčuľou, ale v rámci pravidiel, puk za Haukelanda - 1:0. Nóri sa v prvej tretine viackrát dostali pod tlak, Kanaďania boli pri chuti a ich presilovku o dvoch hráčov využil v 11. minúte Henrique - 2:0.Nórov držal v hre brankár Haukeland a šancu na dobrý výsledok si vrátili v 2. tretine. Po sérii kanadských šancí sa do ofenzívy dostali Nóri a Valkvae Olsen prekvapil brankára Kuempera - 2:1. Uplynulo iba 80 sekúnd, keď Rosseli Olsen korčuľou tečoval puk a kanadský brankár bol bezmocný - 2:2. Nóri vyťažili v druhej tretine z minima maximum, pretože Kanaďania v nej boli výrazne aktívnejší aj napriek inkasovaným gólom. Náskok im vrátil v 35. minúte Mangiapane, ktorý skóroval spomedzi kruhov - 3:2.Nóri dostali v 51. minúte možnosť vyrovnať v presilovke, no v nej nielenže neprekvapili defenzívu Kanady, ale inkasovali štvrtý gól, keď Holösovi ušiel Henrique a upravil na 4:2. Nóri sa krátko nato dostali aj do presilovky o dvoch hráčov, no Kanaďania aj túto situáciu zvládli.