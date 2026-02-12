< sekcia Šport
Kanaďania sa pred štartom turnaja odsťahovali z olympijskej dediny
Skromné podmienky vymenili za päťhviezdičkový hotel, ktorý im poskytla NHL.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Hokejisti Kanady sa krátko pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 odsťahovali z olympijskej dediny v Miláne. Skromné podmienky vymenili za päťhviezdičkový hotel, ktorý im poskytla NHL.
„Nemyslím si, že sme tým niekoho urazili alebo niečo podobné. Chceme vyhrať zlato a chceme si na to vytvoriť tie najlepšie možnosti,“ vysvetlil pre zámorské médiá brankár Logan Thompson. „Stále budem chodiť aj do dediny, určite je to zážitok. A je skvelé stretnúť sa s inými športovcami a vidieť iné olympijské podujatia.“
Generálny manažér kanadského tímu Doug Armstrong zdôraznil, že aj počas zimných hier 2010 vo Vancouveri a 2014 v Soči bývali hokejisti inde ako ostatní športovci: „Chceli sme len dať našim hráčom možnosť ubytovať sa tam, kde sa cítia najpohodlnejšie, aby sa mohli pripraviť na zápasy.“
Američania sa ako ďalší adept na zlato naopak držia tradície a spia spolu s tisíckami ďalších olympijských športovcov v olympijskej dedine. „Skvelé, stretol som sa s ostatnými športovcami, hral karty a sledoval ostatných olympionikov. Bol to jednoducho neuveriteľný zážitok,“ opísal svoje doterajšie dojmy z hier Matthew Tkachuk, jeden z asistentov kapitána v tíme USA.
Kanaďania vstúpili do turnaja vo štvrtok zápasom proti Česku, Američania duelom proti Lotyšsku.
