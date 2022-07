Šprintéri Kanady v štafete 4x100 m prekvapujúco zdolali Američanov

Muži - štafeta 4x100 m:



1. Kanada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse) 37,48 s - svetový výkon roka,

2. USA (Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall, Marvin Bracy) 37,55,

3. Veľká Británia (Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake, Reece Prescod) 37,83,

4. Jamajka 38,06,

5. Ghana 38,07,

6. JAR 38,10,

7. Brazília 38,25,

Francúzsko - diskvalifikácia

Eugene 24. júla (TASR) - Šprintéri Kanady prekvapujúco triumfovali v štafete na 4x100 m na atletických MS v Eugene, keď vo finále zdolali favorizovaných domácich Američanov. Tretí skončili Briti. Štvorica Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney a Andre De Grasse zabehla svetový výkon roka 37,48 s.Američania obsadili v Eugene kompletné stupne víťazov na stovke i dvojstovke, no v tímovej súťaži získali iba striebro. Štvorica Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall a Marvin Bracy zaostala za víťazmi o sedem stotín sekundy. O víťazstvo prišli domáci predovšetkým na poslednej predávke, pred ktorou viedli, no Hall, ktorý na MS štartoval iba v štafete, nepredal kolík ideálne Bracymu. V závere tak mohol reprezentáciu javorového listu posunúť do čela úradujúci olympijský šampión na 200 m Andre De Grasse, ktorého v Eugene trápilo zranenie. Na stovke obsadil až 20. miesto a na dvojnásobnú trať ani nenastúpil.Američania do finále nenominovali šampióna zo stovky Freda Kerleyho, ktorý dostal v semifinále na 200 m kŕč a nepostúpil do finále. Kanaďania triumfovali v krátkej štafete prvýkrát od domáceho šampionátu v Edmontone v roku 1997.