Kanaďania zdolali Čiľanov a USA triumfovali nad Veľkou Britániou

United Cup



B-skupina:



Kanada - Čile 2:1



Leylah Fernandezová - Daniela Seguelová 6:3, 6:2



Steven Diez - Nicolas Jarry 5:7, 4:6



Fernandezová, Diez - Seguelová, Barrios Vera 7:5, 4:6, 10:8





C-skupina:



USA - Veľká Británia 2:1



Jessica Pegulová - Katie Boulterová 5:7, 6:4, 6:4



Taylor Fritz - Cameron Norrie 7:6, 6:4



Pegulová, Fritz - Boulterová, Neal Skupski 1:6, 7:6 (4), 10:7



Sydney 31. decembra (TASR) - Kanadským tenistom vyšiel úvod na United Cupe, turnaji miešaných družstiev v Austrálii. V B-skupine v Perthe zdolali Čile 2:1. V C-skupine si Američania poradili s Britmi tiež 2:1.Finalistka US Open z roku 2021 Leylah Fernandezová zdolala Danielu Seguelovú 6:3, 6:2, Nicolas Jarry vyrovnal stav na 1:1 po triumfe nad Stevenom Diezom 7:5, 6:4. Diez nahradil v tomto zápase Felixa Augera-Aliassimeho, ktorý mal menší problém s kolenom. V rozhodujúcej štvorhre si Fernandezová a Diez poradili so Seguelovou a Tomasom Barriosom Verom 7:5, 4:6, 10:8.V C-skupine si najskôr Katie Boulterová z Veľkej Británie poradila s favorizovanou Jessicou Pegulovou 5:7, 6:4 a 6:4, no Taylor Fritz zdolal Camerona Norrieho 7:6 a 6:4, čím si vynútil rozhodujúci zápas v zmiešanej štvorhre. V nej už americký pár triumfoval po setoch 1:6, 7:6 a 10:7.