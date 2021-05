Kanaďania zdolali Kazachstan, favorita vykúpil Perfetti

MS 2021 B-skupina:



Kazachstan - Kanada 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 25. Michailis, 42. Michailis (Valk, Savickij) - 7. Mangiapane (Henrique, Brown), 22. Henrique (Power, Mangiapane), 48. Perfetti (Anderson-Dolan), 60. Brown (Henrique). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Sidorenko - Goľjak (obaja Biel.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 5:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Kazachstan: Šutov - Dietz, Makljuchov, Blacker, Svedberg, Šalapov, Samat Danijar, Orechov - Ševčenko, Sagadejev, Akolzin - Savickij, Valk, Michailis - Starčenko, Šestakov, Šin - Asetov, Sajan Danijar, Paňjukov - Lichotnikov

Kanada: Kuemper - Ferraro, Walker, Stecher, Power, Beaudin, Bernard-Docker, Schneider - Brown, Henrique, Mangiapane - Comtois, Vilardi, Paul - Hagel, Danforth, Bunting - Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti - Pirri

Riga 28. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili v piatkovom dueli B-skupiny MS v Rige nad Kazachstanom 4:2. Favorit herne nenadchol, za stavu 2:2 ho v 48. minúte vykúpil gól 19-ročného útočníka Colea Perfettiho, v závere poistil výhru do prázdnej bránky Connor Brown. Kanaďania tak po úvodných troch prehrách dosiahli druhý triumf za sebou, so šiestimi bodmi sa posunuli v tabuľke na šieste miesto a stále živia šancu na postup do štvrťfinále.Kazaši, ktorí zostali so siedmimi bodmi na piatej priečke, nemajú veľa času na oddych, už v sobotu o 11.15 SELČ ich čaká súboj s Talianmi. Kanaďania narazia na tohto istého súpera o deň neskôr o 15.15 h, svoje účinkovanie v základnej skupine potom zakončia v utorok zápasom s Fínmi (11.15).Kanaďania sa s vervou pustili do súpera, od úvodu hýrili pohybom a neustále zamestnávali Šutova v kazašskej bránke. V 7. min si v prvej presilovke vytvorili tlak a v neprehľadnej situácii Mangiapane prekonal Šutova. Videorozhodca potvrdil, že puk bol v bránke. Onedlho mohlo byť 2:0, no Bernarda-Dockera vychytal v obrovskej šanci kazašský brankár. Potom sa osmelili aj hráči v modrých dresoch, tutovky zahodili Starčenko a Samat Dinijar. Inak sa však hra v 1. tretine odvíjala zväčša v obrannom pásme Kazachstanu, kde chvíľami Kanaďania nedali súperovi ani vydýchnuť. V 22. minúte zvýšil náskok kapitán Henrique, ktorý jemne tečoval strelu Powera. Následne ale favorit prepadol vzadu, nechal odkrytý priestor na pravej strane obrany, čo využil na zníženie Michailis. Kanadskí hráči hrali potom sériu presiloviek, boli v nich však príliš čitateľní, ich kombináciám chýbal moment prekvapenia. Ich hra mala s pribúdajúcim časom upadajúci charakter a súper vycítil šancu. Na začiatku tretej tretiny podnikol rýchly výpad a autor prvého gólu Michailis aj za pomoci ľavej žŕdky vyrovnal. Ten istý hráč bol v 46. min blízko k hetriku, favorita zachránil brankár Kuemper. Trápiacich sa Kanaďanov spasil až v 48. min po zaváhaní Starčenka mladík Perfetti, ktorý tečovanou strelou prekonal Šutova. V závere už tesný náskok ubránili, tri sekundy pred koncom spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky Brown.