Kanaďania zdolali vo finále USA 3:2 pp, rozhodol McDavid

4 Nations Face-Off - finále /Boston/:



USA - Kanada 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - x:x)



Góly: 17. B. Tkachuk (Matthews), 28. Sanderson (Matthews, Werenski) - 5. MacKinnon (Harley, Reinhart), 34. Bennett (Marner), 69 McDavid (Marner, Makar). Rozhodcovia: Dwyer, Rooney - Cherrey, Murray, vylúčení: 1:0, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 17.850 divákov.



USA: Hellebuyck - Faber, Slavin, Werenski, Sanderson, Hanifin, Fox - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Hughes, Matthews, Guentzel - Boldy, Larkin, Miller - Nelson, Trocheck, Kreider



Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim - Stone, McDavid, Point - Reinhart, MacKinnon, Crosby - Marner, Cirelli, Hagel - Jarvis, Bennett, Marchand

Boston 21. februára (TASR) - Kanadskí hokejisti triumfovali na Turnaji štyroch krajín - Four Nations Face-Off. V piatkovom finále v bostonskej hale TD Garden zvíťazili nad hráčmi USA 3:2 po predĺžení a vrátili im prehru zo vzájomného duelu v skupinovej fáze. Vyrovnaný súboj rozhodol v 69. minúte hviezdny Connor McDavid."Javorové listy" si tak vylepšili bilanciu nad svojím zámorským rivalom. Na turnajoch s plnou účasťou hráčov z NHL (Kanadský pohár, Svetový pohár a zimné olympiády) zvíťazili v pätnástich dueloch, päť vyhrali hráči USA a jeden sa skončil remízou.Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí sa ujali vedenia v 5. minúte po zásahu Nathana MacKinnona. Američania, rovnako ako v prvom vzájomnom zápase v skupine (3:1), otočili a od 28. minúty viedli po zásahoch Bradyho Tkachuka a Jakea Sandersona. O šesť minút neskôr však vyrovnal Sam Bennett a v riadnom hracom čase už ďalší gól nepadol. V deviatej minúte predĺženia rozhodol McDavid, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. Najužitočnejším hráčom turnaja sa stal jeho krajan Nathan MacKinnon.Najproduktívnejší hráč turnaja bol so šiestimi asistenciami obranca USA Zach Werenski, druhý McDavid mal na konte päť bodov (3+2). Najlepším strelcom bol so štyrmi gólmi MacKinnon.Američania nastúpili aj s bratmi Bradym a Matthewom Tkachukovcami a Matthewsom, ktorí mali v uplynulých dňoch zdravotné problémy a ich štart bol otázny. Kanade chýbal chorý bek Morrissey. Od začiatku sa hral rýchly hokej v plnom nasadení a s množstvom tvrdých súbojov i šancí. Prvú premenili hostia, keď sa v 5. minúte usadili v útočnom pásme, MacKinnon si nakorčuľoval od mantinelu pred kruhy a strelou pomedzi množstvo tiel zaskočil Hellebuycka. Domáci si dlhšie nevedeli vytvoriť vyloženú šancu. Až v 13. minúte sa dostal za obranu Larkin, ale jeho pokus vyrazil Binnington. O tri minúty neskôr už bolo 1:1. Kanada stratila puk v obrannom pásme, získal ho Matthews a i keď mu zasunutie nevyšlo, pred bránkou bol pripravený B. Tkachuk a puk so šťastím pretlačil do siete - 1:1.Američania v 28. minúte otočili vďaka pohotovému Sendersonovi, ktorý dorazil Matthewsovu strelu. Následne prišlo jediné vylúčenie v stretnutí, no Kanada presilovku nezužitkovala, dokonca čelila prečísleniu, ktoré vyriešil pohotovým zákrokom Binnington. O chvíľu na ňom stroskotal aj Trocheck. "Javorové listy" sa dočkali v 34. minúte, po zisku puku v strednom pásme sa rýchlo prepracovali až pred bránku, keď Marner šikovne uvoľnil Bennetta a ten poslal puk nad Hellebuyckovu vyrážačku - 2:2. V drese USA nehral od 37. minúty M. Tkachuk, ktorému sa pravdepodobne obnovili zdravotné problémy.V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na defenzívu, nepodnikali riskantné výpady a hralo sa opatrne. V 46. minúte boli blízko ku gólu hostia, no tečovaná strela skončila na konštrukcii Hellebuyckovej bránky. Na druhej strane nepretlačil puk do siete Guentzel. V závere sa dohrávalo a duel dospel do predĺženia.V jeho úvode sa predviedol perfektným zákrokom lapačkou Binnington, ktorý "zobral" gól B. Tkachukovi, a zachránil aj pri ďalších dvoch šanciach USA. Jeho spoluhráči ho "odmenili" v 69. minúte. McDavid vyhral buly a okamžite vystrelil. Hellebuyck puk len vyrazil, za bránkou sa k nemu dostal Marner, našiel medzi kruhmi nikým nekrytého McDavida, ten trafil do šibenice a rozhodol - 3:2.