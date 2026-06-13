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Kanaďania získali historický prvý bod, Marsch: „Striedania vyšli“
Tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez označil remízu za spravodlivý výsledok.
Autor TASR
Toronto 13. júna (TASR) - Tréner kanadskej futbalovej reprezentácie Jesse Marsch po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou v úvodnom zápase domácich na MS priznal, že svoj tím nepripravil dostatočne na prvý polčas. Pred ďalším vystúpením na turnaji chce od mužstva vidieť viac sebavedomia.
Kanaďania získali prvý bod v histórii svojich vystúpení na svetových šampionátoch vďaka vyrovnávajúcemu gólu Cylea Larina v 78. minúte. Marsch vyzdvihol najmä hráčov, ktorí prišli z lavičky. „Striedajúci hráči mali veľký vplyv na vývoj zápasu. Musím však nájsť spôsob, ako dostať viac zo základnej zostavy a zabezpečiť, aby sme podávali lepšie výkony už od začiatku stretnutí. Chceme, aby bol tím pripravený od úvodného hvizdu. Mám pocit, že som neurobil dosť pre to, aby boli hráči pripravení na prvý polčas,“ povedal Marsch po dueli v Toronte.
Americký tréner vysvetľoval aj svoje rozhodnutia pri tvorbe zostavy, vrátane nasadenia Larina len do úlohy náhradníka. „Cyle nebol nadšený, že nezačal v základnej zostave. Krátko sme sa o tom rozprávali, ale povedal som mu, že mal skvelú sezónu v Southamptone bez ohľadu na to, či nastupoval od začiatku alebo z lavičky. Oceňujem, že sa dostal do pozície, z ktorej dokázal skórovať,“ uviedol Marsch.
Vyjadril sa aj k stiahnutiu útočníka Jonathana Davida po hodine hry. „Johnny nemal svoj najlepší deň. Je normálne, že hráč nie vždy podá maximálny výkon. Na tomto turnaji ho budeme potrebovať v najlepšej forme a verím, že túto skúsenosť využije, aby bol v ďalšom zápase lepší,“ dodal.
Marsch zároveň poďakoval domácim fanúšikom, ktorí vytvorili na štadióne v Toronte výbornú atmosféru: „V náročnej chvíli sme dokázali zareagovať a musím poďakovať aj publiku. Fanúšikovia nás svojou podporou doslova dotlačili späť do zápasu.“.
Tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez označil remízu za spravodlivý výsledok. „Oba tímy si tento bod zaslúžili. Je veľký kompliment pre moje mužstvo, že nepodľahlo tlaku v takomto prostredí,“ zdôraznil Barbarez podľa AFP.
Kanaďania získali prvý bod v histórii svojich vystúpení na svetových šampionátoch vďaka vyrovnávajúcemu gólu Cylea Larina v 78. minúte. Marsch vyzdvihol najmä hráčov, ktorí prišli z lavičky. „Striedajúci hráči mali veľký vplyv na vývoj zápasu. Musím však nájsť spôsob, ako dostať viac zo základnej zostavy a zabezpečiť, aby sme podávali lepšie výkony už od začiatku stretnutí. Chceme, aby bol tím pripravený od úvodného hvizdu. Mám pocit, že som neurobil dosť pre to, aby boli hráči pripravení na prvý polčas,“ povedal Marsch po dueli v Toronte.
Americký tréner vysvetľoval aj svoje rozhodnutia pri tvorbe zostavy, vrátane nasadenia Larina len do úlohy náhradníka. „Cyle nebol nadšený, že nezačal v základnej zostave. Krátko sme sa o tom rozprávali, ale povedal som mu, že mal skvelú sezónu v Southamptone bez ohľadu na to, či nastupoval od začiatku alebo z lavičky. Oceňujem, že sa dostal do pozície, z ktorej dokázal skórovať,“ uviedol Marsch.
Vyjadril sa aj k stiahnutiu útočníka Jonathana Davida po hodine hry. „Johnny nemal svoj najlepší deň. Je normálne, že hráč nie vždy podá maximálny výkon. Na tomto turnaji ho budeme potrebovať v najlepšej forme a verím, že túto skúsenosť využije, aby bol v ďalšom zápase lepší,“ dodal.
Marsch zároveň poďakoval domácim fanúšikom, ktorí vytvorili na štadióne v Toronte výbornú atmosféru: „V náročnej chvíli sme dokázali zareagovať a musím poďakovať aj publiku. Fanúšikovia nás svojou podporou doslova dotlačili späť do zápasu.“.
Tréner Bosny a Hercegoviny Sergej Barbarez označil remízu za spravodlivý výsledok. „Oba tímy si tento bod zaslúžili. Je veľký kompliment pre moje mužstvo, že nepodľahlo tlaku v takomto prostredí,“ zdôraznil Barbarez podľa AFP.