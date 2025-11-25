Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanaďanka Oleksiaková dostala dvojročný dištanc

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najdekorovanejšia kanadská olympionička má zastavenú činnosť do 14. júla 2027.

Autor TASR
Montreal 25. novembra (TASR) - Kanadská plavkyňa Penny Oleksiaková dostala dvojročný dištanc za to, že v priebehu sezóny trikrát nenahlásila miesto pobytu pre potreby antidopingových kontrol. Informovala o tom agentúra AFP.

Najdekorovanejšia kanadská olympionička má zastavenú činnosť do 14. júla 2027. „Penny bude v našom národnom tíme chýbať. Dúfame, že po vypršaní trestu sa vráti do súťažných bazénov," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia Kanadskej plaveckej federácie. Oleksiaková má vo svojej zbierke sedem olympijských medailí, na OH 2016 v Riu de Janeiro získala zlato na 100 m v.sp.
