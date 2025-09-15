< sekcia Šport
Kanaďanka Rogersová obhájila titul v hode kladivom
Druhá skončila Číňanka Čao Ťie pred krajankou Čang Ťia-le.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Kanadská atlétka Camryn Rogersová získala druhú zlatú medailu v hode kladivom na majstrovstvách sveta za sebou. V pondelkovom finále na šampionáte v Tokiu zvíťazila výkonom 80,51 metrov. Druhá skončila Číňanka Čao Ťie pred krajankou Čang Ťia-le.
MS v Tokiu - finále:
ženy:
kladivo: 1. Camryn Rogersová (Kan.) 80,51 m, 2. Čao Ťie 77,60, 3. Čang Ťia-le (obe Čína) 77,10, 4. Silja Kosonenová (Fín.) 75,28, 5. DeAnna Priceová (USA) 75,10, 6. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 74,64, 7. Sara Fantiniová (Tal.) 73,06, 8. Katrine Kochová Jacobsenová (Dán.) 71,59
