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Kanaďanky ovládli B-skupinu na MS, Nemky vo štvrťfinále proti Fínkam
Kanadské hokejistky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v Dánsku.
Autor TASR,aktualizované
Esbjerg/Herning 11. novembra (TASR) - Kanadské hokejistky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v Dánsku. V stredu zdolali v Herningu Fínky 2:0 a s plným počtom bodov ovládli B-skupinu. Vo štvrťfinále narazia na štvrtý tím „áčka“ Česko. Z druhej priečky postúpili Švédky, ktoré vyhrali nad Japonkami 5:0. Vo vyraďovačke ich čakajú Švajčiarky.
Helvétky podľahli v Esbjergu Nemkám 1:3 a klesli v A-skupine na tretiu priečku. Nemky pôjdu do štvrťfinále z druhej pozície, v piatok sa stretnú s Fínkami. V skupine kraľovali Američanky, ktoré rovnako ako Kanaďanky nestratili ani bod. Na záver deklasovali Češky 8:1. Kapitánka USA Hilary Knightová sa zaskvela hetrikom, dva góly strelila Abbey Murphyová. Obhajkyne titulu si v play off skrížia hokejky s domácimi Dánkami. V piatkovej baráži budú o udržanie v elitnej kategórii bojovať Rakúšanky a Japonky.
Helvétky podľahli v Esbjergu Nemkám 1:3 a klesli v A-skupine na tretiu priečku. Nemky pôjdu do štvrťfinále z druhej pozície, v piatok sa stretnú s Fínkami. V skupine kraľovali Američanky, ktoré rovnako ako Kanaďanky nestratili ani bod. Na záver deklasovali Češky 8:1. Kapitánka USA Hilary Knightová sa zaskvela hetrikom, dva góly strelila Abbey Murphyová. Obhajkyne titulu si v play off skrížia hokejky s domácimi Dánkami. V piatkovej baráži budú o udržanie v elitnej kategórii bojovať Rakúšanky a Japonky.
MS žien v Dánsku
A-skupina:
Nemecko - Švajčiarsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
USA - Česko 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
tabuľka:
1. USA 4 4 0 0 0 31:2 12*
2. Nemecko 4 2 1 0 1 7:7 8*
3. Švajčiarsko 4 1 1 0 2 7:13 5*
4. Česko 4 1 0 2 1 7:13 5*
----------------------------------
5. Rakúsko 4 0 0 0 4 4:21 0**
* -postup do štvrťfinále
**-baráž o udržanie
B-skupina:
Kanada - Fínsko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Japonsko - Švédsko 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
tabuľka:
1. Kanada 4 4 0 0 0 26:1 12*
2. Švédsko 4 3 0 0 1 20:6 9*
3. Fínsko 4 2 0 0 2 13:9 6*
4. Dánsko 4 0 1 0 3 4:26 2*
------------------------------
5. Japonsko 4 0 0 1 3 4:25 1**
* -postup do štvrťfinále
**-baráž o udržanie
A-skupina:
Nemecko - Švajčiarsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
USA - Česko 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
tabuľka:
1. USA 4 4 0 0 0 31:2 12*
2. Nemecko 4 2 1 0 1 7:7 8*
3. Švajčiarsko 4 1 1 0 2 7:13 5*
4. Česko 4 1 0 2 1 7:13 5*
----------------------------------
5. Rakúsko 4 0 0 0 4 4:21 0**
* -postup do štvrťfinále
**-baráž o udržanie
B-skupina:
Kanada - Fínsko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Japonsko - Švédsko 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
tabuľka:
1. Kanada 4 4 0 0 0 26:1 12*
2. Švédsko 4 3 0 0 1 20:6 9*
3. Fínsko 4 2 0 0 2 13:9 6*
4. Dánsko 4 0 1 0 3 4:26 2*
------------------------------
5. Japonsko 4 0 0 1 3 4:25 1**
* -postup do štvrťfinále
**-baráž o udržanie