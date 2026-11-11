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Kanaďanky ovládli B-skupinu na MS, Nemky vo štvrťfinále proti Fínkam

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Švajčiarska hráčka Alessia Bächlerová (uprostred) oslavuje so spoluhráčkami po tom, ako strelila úvodný gól v zápase A-skupiny Nemecko – Švajčiarsko na MS v hokeji žien v dánskom Esbjergu 11. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Kanadské hokejistky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v Dánsku.

Autor TASR
,aktualizované 
Esbjerg/Herning 11. novembra (TASR) - Kanadské hokejistky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na MS v Dánsku. V stredu zdolali v Herningu Fínky 2:0 a s plným počtom bodov ovládli B-skupinu. Vo štvrťfinále narazia na štvrtý tím „áčka“ Česko. Z druhej priečky postúpili Švédky, ktoré vyhrali nad Japonkami 5:0. Vo vyraďovačke ich čakajú Švajčiarky.

Helvétky podľahli v Esbjergu Nemkám 1:3 a klesli v A-skupine na tretiu priečku. Nemky pôjdu do štvrťfinále z druhej pozície, v piatok sa stretnú s Fínkami. V skupine kraľovali Američanky, ktoré rovnako ako Kanaďanky nestratili ani bod. Na záver deklasovali Češky 8:1. Kapitánka USA Hilary Knightová sa zaskvela hetrikom, dva góly strelila Abbey Murphyová. Obhajkyne titulu si v play off skrížia hokejky s domácimi Dánkami. V piatkovej baráži budú o udržanie v elitnej kategórii bojovať Rakúšanky a Japonky.



MS žien v Dánsku

A-skupina:

Nemecko - Švajčiarsko 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

USA - Česko 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)



tabuľka:

1. USA 4 4 0 0 0 31:2 12*

2. Nemecko 4 2 1 0 1 7:7 8*

3. Švajčiarsko 4 1 1 0 2 7:13 5*

4. Česko 4 1 0 2 1 7:13 5*

----------------------------------

5. Rakúsko 4 0 0 0 4 4:21 0**



* -postup do štvrťfinále

**-baráž o udržanie



B-skupina:

Kanada - Fínsko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Japonsko - Švédsko 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)



tabuľka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 26:1 12*

2. Švédsko 4 3 0 0 1 20:6 9*

3. Fínsko 4 2 0 0 2 13:9 6*

4. Dánsko 4 0 1 0 3 4:26 2*

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5. Japonsko 4 0 0 1 3 4:25 1**



* -postup do štvrťfinále

**-baráž o udržanie
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