Kanaďanky zdolali Holandsko v päťsetovej dráme

kvalifikačné turnaje na OH 2024 - ženy:



A-skupina (Ningbo/Čína)



Srbsko - Mexiko 3:0 (16, 19, 23)



Dominikánska republika - Česko 2:3 (-21, 21, -21, 24, -12)



Holandsko - Kanada 2:3 (-30, 19, 15, -17, -13)



Čína - Ukrajina 3:0 (21, 18, 21)

B-skupina (Tokio/Jap.)



Belgicko - Bulharsko 3:0 (19, 24, 21)



Turecko - Portoriko 3:0 (19, 16, 14)



Brazília - Argentína 3:0 (17, 20, 22)



Japonsko - Peru 3:0 (9, 19, 15)

C-skupina (Lodž/Poľ.)



USA - Kolumbia 3:0 (12, 12, 13)



Ningbo/Tokio 16. septembra (TASR) - České volejbalové reprezentantky vstúpili do kvalifikačného turnaja na budúcoročné OH v Paríži víťazne. V sobotňajšom stretnutí zdolali Dominikánsku republiku 3:2 a pripísali si prvé dva body do tabuľky A-skupiny.Úlohu favorita v A-skupine potvrdili Srbky, ktoré si poradili s Mexikom 3:0 a Kanada v päťsetovej dráme vyhrala nad Holandskom 3:2. V B-skupine zaznamenalo presvedčivý triumf favorizované Turecko proti Portoriku (3:0) a rovnakým výsledkom si poradili aj Brazílčanky s Argentínou. Miestenku do Paríža si zaistia najlepšie dva tímy z každej osemčlennej skupiny.