Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Šport

Kanade bude proti Kataru k dispozícii kapitán Davies

.
Na snímke Alphonso Davies. Foto: TASR/AP

Davies sa doliečoval zo zranenia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Parížu St. Germain na začiatku mája.

Autor TASR
Vancouver 18. júna (TASR) - Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Alphonso Davies bude svojmu tímu k dispozícii v druhom zápase na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku proti Kataru. Dvadsaťpäťročný ľavý obranca vynechal úvodné stretnutie v B-skupine s Bosnou a Hercegovinou (1:1).

Davies sa doliečoval zo zranenia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel ešte v semifinálovej odvete Ligy majstrov proti Parížu St. Germain na začiatku mája. „Tento týždeň trénoval a zajtra bude k dispozícii. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať a potom sa rozhodneme, ako ho využijeme. S Alphonsom to vyzerá naozaj dobre,“ uviedol tréner tímu Jesse Marsch podľa AP.

Obranca Bayernu Mníchov nenastúpil za Kanadu od vlaňajšieho marca, keď ho z hry vyradilo zranenie predného skríženého väzu. Súboj s Katarom je na programe v noci na piatok o 00.00 SELČ a odohrá sa na Štadióne BC Place vo Vancouveri.
.

Neprehliadnite

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery

PROBLÉMY PO ŠTARTE Z BRATISLAVY: Piloti museli lietadlo otočiť naspäť

Slovenské filmy v kinách za rok 2025: Ktorý bol najúspešnejší?

Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl