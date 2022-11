Kanade pred Chorvátskom nechýba sebavedomie, Dalič žiada rešpekt

Nedeľa, 27. novembra, 14.00 (SEČ)



Štadión Al Thumama (mesto Dauha)



F-skupina, 2. kolo:



Belgicko - Maroko







Predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Tielemans, Batshuayi, E. Hazard



Maroko: Bono - Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat-Allal - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, Boufal - En-Nesyri



Nedeľa, 27. novembra, 17.00 (SEČ)



Národný štadión (Chalifov medzinárodný štadión) (mesto Dauha)



F-skupina, 2. kolo:



Chorvátsko - Kanada







Predpokladané zostavy:



Chorvátsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovič - Vlašič, Modrič, Kovačič, Perišič - Kramarič



Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Hoilett, Hutchinson, Eustaquio, Laryea - Buchanan, David, Davies



tabuľka F-skupiny:



1. Belgicko 1 1 0 0 1:0 3



2. Chorvátsko 1 0 1 0 0:0 3



3. Maroko 1 0 1 0 0:0 0



4. Kanada 1 0 0 1 0:1 0

Dauha 25. novembra (TASR) - Belgickí futbalisti vstúpili do turnaja v F-skupine výhrou nad Kanadou 1:0. V pozícii favorita budú aj v nedeľu 27. novembra o 14:00 SEČ v Dauhe, kde sa stretnú s Marokom. Výhrou nad africkým súperom by si zaistili postup do osemfinále. Druhý duel v tejto skupine odohrajú v rovnakom meste Chorvátsko s Kanadou o 17:00.Belgičania sa v úvodnom stretnutí skupiny natrápili s Kanadou, ktorá bola v istých úsekoch hry lepšia. Húževnatý a dynamický súper robil favoritovi veľké problémy najmä v prvom polčase. Výhru Belgicku zabezpečil v závere prvého dejstva Michy Batshuayi. Zápas sa mohol pritom vyvíjať úplne inak, ak by v 11. minúte premenil nariadený pokutový kop Alphonso Davies.povedal Belgičan Kevin De Bruyne.Maročania v úvodnom stretnutí remizovali s Chorvátskom 0:0 a v prípade výhry by sa priblížili k bránam osemfinále. Naposledy odohrali tieto dva tímy vzájomný zápas pred viac ako 14 rokmi. Z víťazstva sa vtedy tešil africký zástupca 4:1. "Levi z Atlasu" majú však obavy o dvojicu dôležitých hráčov, ktorých štart je otázny. Achraf Hakimi má mierne zdravotné problémy, ale do zápasu by mal byť fit. Horšie je na tom Noussair Mazraoui, ktorý musel predčasne opustiť ihrisko v 60. minúte zápasu s Chorvátskom a pravdepodobne do zápasu nezasiahne. Na jeho pozícii by mal hrať Attiat-Allal.Zaujímavý zápas v Dauhe sľubuje aj konfrontácia Chorvátska a Kanady. Ak sa chcú Chorváti priblížiť k postupu, mali by získať tri body. Pokiaľ však Kanada napodobní výkon zo zápasu proti Belgicku a sebavedomí Kanaďania budú vo finálnej fáze efektívnejší, Balkáncov nečaká nič jednoduché. Sebavedomie Severoameričanov potvrdzujú aj vyjadrenia trénera Johna Herdmana, ktorý tesne po zápase s Belgickom vyhlásil v rozhovore pre FIFA, že jeho tím ide Chorvátsko "zničiť". Chorvátsky tréner Zlatko Dalič vníma podobné vyjadrenia ako nerešpektujúce kvalitu jeho tímu.reagoval 56-ročný Chorvát na margo vyjadrení kanadského kouča.Herdman dostal následne znovu otázku na celú situáciu a svoj postoj nezmenil, avšak upresnil, že vyjadrenie bolo povedané vplyvom emócií.citovala 47-ročného Herdmana agentúra The Canadian Press.