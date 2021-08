Kanadská cyklistka Mitchellová získala zlato v šprinte

ženy - šprint:



finále:



1. Kelsey Mitchellová (Kan.) - Olena Starikovová (Ukr.) 2:0



o 3. miesto:



Lee Wai Sze (Hongkong) - Emma Hinzeová (Nem.) 2:0

Tokio 8. augusta (TASR) - Kanadská dráhová cyklistka Kelsey Mitchellová získala na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v šprinte. Vo finále v dvoch jazdách zdolala Ukrajinku Olenu Starikovovú. Bronz putuje do Hongkongu zásluhou Wai Sze Lee.Na velodróme v Izu videli triumf Kanaďanky aj diváci, keďže v tejto prefektúre nepanujú prísne koronavírusové obmedzenia. Mitchellová bola v prvej finálovej jazde rýchlejšia o 0,061 s a v druhom to bolo veľmi podobné (0,064). Nemka Emma Hinzeová prehrala prvú jazdu o bronz s Ázijčankou jasne, druhá jazda bola taktickejšia, no na záverečných 200 metroch bola silnejšia Wai Sze Lee.