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Kanadská vláda neudelí Rusom víza na MS20, informovala o tom aj IIHF
MS20 sa uskutočnia na prelome rokov v mestách Edmonton a Red Deer (26. decembra 2026 - 5. januára 2027).
Autor TASR
Ottawa 11. decembra (TASR) - Kanadská vláda oznámila Kanadskej hokejovej federácii (Hockey Canada) a Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF), že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi juniorskými majstrovstvami sveta. Tie sa uskutočnia na prelome rokov v mestách Edmonton a Red Deer (26. decembra 2026 - 5. januára 2027).
Informáciu priniesol v stredu Gord Miller z TSN, podľa ktorého sa zákaz týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Kanadský premiér Mark Carney už minulý týždeň vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nemôžu na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, kým pokračuje vojna na Ukrajine. Vládne vyhlásenie z 3. novembra síce umožňovalo individuálnym ruským športovcom súťažiť s neutrálnym statusom, no nebolo v ňom jasne uvedené, či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na ruský tím na MS hráčov do 20 rokov. Kanadský štátny tajomník pre šport Adam Van Koeverden však v pondelok upresnil, že štatút „neutrálneho športovca“, ktorý sa v prípade Rusov uplatnil na iných podujatiach, sa týka jednotlivcov, nie tímov.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach, počnúc majstrovstvami sveta do 20 rokov. IIHF vyjadrila z verdiktu sklamanie, ale dodala, že ho bude rešpektovať. Zároveň ho začala zavádzať do praxe. Nórsky hokejový zväz v nedeľu uviedol, že ho IIHF informovala o zaradení Ruska na MS 20 na úkor Nórska. To preradila do A-skupiny I. divízie MS. Zatiaľ nie je známe, aké bude zloženie turnaja po vyhlásení kanadskej vlády.
„Situácia týkajúca sa Nórska sa vyvíja veľmi rýchlo,“ povedal Van Koeverden na športovom summite v Ottawe. „Hovoril som s ministrami športu Fínska, Švédska, Nórska a Nemecka. Dúfam, že sa tento týždeň stretnem aj s ministrom z Česka a ďalšími predstaviteľmi, aby sme prediskutovali tento rýchlo sa meniaci vývoj. Premiér sa vyjadril úplne jasne: šport na kanadskej pôde nemôže slúžiť na propagandu. Pokiaľ ide o akékoľvek ústupky, premiér bol v tomto smere jednoznačný.“
Informáciu priniesol v stredu Gord Miller z TSN, podľa ktorého sa zákaz týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Kanadský premiér Mark Carney už minulý týždeň vyhlásil, že ruskí a bieloruskí športovci nemôžu na kanadskom území reprezentovať svoje krajiny, kým pokračuje vojna na Ukrajine. Vládne vyhlásenie z 3. novembra síce umožňovalo individuálnym ruským športovcom súťažiť s neutrálnym statusom, no nebolo v ňom jasne uvedené, či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na ruský tím na MS hráčov do 20 rokov. Kanadský štátny tajomník pre šport Adam Van Koeverden však v pondelok upresnil, že štatút „neutrálneho športovca“, ktorý sa v prípade Rusov uplatnil na iných podujatiach, sa týka jednotlivcov, nie tímov.
Športový arbitrážny súd (CAS) v októbri rozhodol, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) musí umožniť ruským tímom štartovať na medzinárodných podujatiach, počnúc majstrovstvami sveta do 20 rokov. IIHF vyjadrila z verdiktu sklamanie, ale dodala, že ho bude rešpektovať. Zároveň ho začala zavádzať do praxe. Nórsky hokejový zväz v nedeľu uviedol, že ho IIHF informovala o zaradení Ruska na MS 20 na úkor Nórska. To preradila do A-skupiny I. divízie MS. Zatiaľ nie je známe, aké bude zloženie turnaja po vyhlásení kanadskej vlády.
„Situácia týkajúca sa Nórska sa vyvíja veľmi rýchlo,“ povedal Van Koeverden na športovom summite v Ottawe. „Hovoril som s ministrami športu Fínska, Švédska, Nórska a Nemecka. Dúfam, že sa tento týždeň stretnem aj s ministrom z Česka a ďalšími predstaviteľmi, aby sme prediskutovali tento rýchlo sa meniaci vývoj. Premiér sa vyjadril úplne jasne: šport na kanadskej pôde nemôže slúžiť na propagandu. Pokiaľ ide o akékoľvek ústupky, premiér bol v tomto smere jednoznačný.“