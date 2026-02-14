< sekcia Šport
Kanadské hokejistky si poradili s Nemkami a sú v semifinále
V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili nad Nemeckom hladko 5:1.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Kanadské hokejistky postúpili do semifinále na olympijskom turnaji v Miláne. V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili nad Nemeckom hladko 5:1.
ZOH 2026 - hokej-ženy:
štvrťfinále
Kanada - Nemecko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Góly: 2. Jennerová, 17. Thompsonová, 38. Fillierová, 41. Turnbullová, 56. Poulinová - 49. Feldmeierová
