Kanadské hokejistky si poradili s Nemkami a sú v semifinále

.
Kanadská brankárka Emerance Maschmeyerová (vpravo) oslavuje s Kati Tabinovou (vľavo) a Claire Thompsonovou (42) po víťazstve Kanady nad Nemeckom 5:1 vo štvrťfinálovom zápase ženského hokejového turnaja na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili nad Nemeckom hladko 5:1.

Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Kanadské hokejistky postúpili do semifinále na olympijskom turnaji v Miláne. V sobotňajšom štvrťfinále zvíťazili nad Nemeckom hladko 5:1.



ZOH 2026 - hokej-ženy:

štvrťfinále

Kanada - Nemecko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Góly: 2. Jennerová, 17. Thompsonová, 38. Fillierová, 41. Turnbullová, 56. Poulinová - 49. Feldmeierová
.

